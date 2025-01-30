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В США процесс пошел: кто в Демократической партии приговорен к 11 годам заключения

Бывший американский сенатор-демократ приговорен к 11 годам заключения за коррупцию

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и незаконной деятельности в пользу иностранных государств. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В США процесс пошел: кто в Демократической партии приговорен к 11 годам заключения

Роберт Менендес. Фото: из открытых источников

Отмечается, Менендес, бывший председатель Комитета Сената США по международным отношениям и один из самых влиятельных демократов в Вашингтоне, был признан виновным в многолетней схеме взяточничества, которая включала получение золотых слитков, автомобиля Mercedes-Benz и более 480 тысяч долларов наличными, которые ФБР нашло в шкафах и одежде во время обыска в его доме в Нью-Джерси в 2022 году. По данным следствия, эти взятки предоставлялись в обмен на содействие интересам бизнесменов и правительств Египта и Катара.

"Свидетельства и доказательства, представленные в суде, показали, что господин Менендес и его жена сговаривались во время тайных ужинов и зашифрованных звонков", – говорится в сообщении.

Авторы публикации отмечают, в июле 2024 года суд присяжных признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, в частности в вымогательстве, препятствовании правосудию и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура требовала для него 15 лет заключения, тогда как защита назвала это требование "мстительным и жестоким".

Двое сообвиняемых, бизнесмены Ваэль Хана и Фред Дайбес, также были признаны виновными. Дайбес приговорен к семи годам заключения и штрафу в размере 1,75 миллиона долларов. Хана приговорен к чуть более восьми годам заключения и штрафу в размере 1,3 миллиона долларов.

Менендес не признал своей вины и планирует обжаловать приговор. Суд отложил начало исполнения приговора Менендесу до начала июня, чтобы он мог присутствовать на суде над своей женой.

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