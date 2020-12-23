В США произошел взрыв в многоэтажке: есть раненые

В американском городе Балтимор во многоэтажном здании произошел взрыв, около 30-ти человек госпитализированы с различными видами травм.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает местный телеканал Wbaltv, взрыв спровоцировал частичный обвал крыши в здании. В больнице находится около десять человек в критическом состоянии, один человек — в очень тяжелом. Как стало известно, среди пострадавших есть те, кто отказались ехать в больницу. Это два человека, они отправились к родственникам. По словам начальника пожарной службы Балтимора Найлз Форда, взрыв вызвал разрушения от 10-го этажа здания до крыши.





Также спасатели достали из ловушки двух работников, они застряли на подвесной платформе, установленной на здании для обслуживания окон. Мужчины около получаса цеплялись за строительные леса, веся между этажами до тех пор, пока их не сняли спасатели. Как сообщили предварительно пожарные, взрыв мог произойти из-за ремонта систем отопления. Здание было практически пустое, многие уехали на Рождественские праздники к своим родственникам.

Напомним, что несколько недель назад на афганской военной базе близ города Газни раздался громкий взрыв. Там подорвалась машина, которую начинил взрывчаткой террорист-смертник. От взрыва пострадали 64 человека: 40 из них погибли, 24 получили серьезные ранения. Все пострадавшие — афганские военные. Волна терактов не утихает. В одной из провинций Афганистана во время религиозной встречи для изучения Корана вблизи толпы взорвалось транспортное средство. Погибло более 20 человек, среди которых есть как взрослые, так и дети. Также большое количество граждан получили ранения различной степени тяжести. Появилась информация о том, что террористом был водитель мотороллера, который во время собрания приехал в населенный пункт якобы целью продажи товаров. После того как его окружили дети, он совершил подрыв. Однако ответственность за преступление не взяла ни одна из террористических организаций.







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