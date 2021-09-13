В США пропала актриса, которая снималась в популярном сериале "Доктор Кто" (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки пропала актриса Таня Фиар. Об этом сообщает издание УНИАН.

Таня Фиар. Фото: instagram.com/tanyafear

В американском города Лос-Анджелес разыскивают актрису, которая снялась в телесериале "Доктор Кто". Там она сыграла роль доктора Джейд Макинтайр.

Последний раз её видели еще девятого сентября в одном из районов города. Сообщение о пропаже разместила у себя подруга актрисы. Последнее фото Тани, которое датируется 30 августа, было опубликовано у неё на странице в социальной сети. На снимке она стоит на сцене во время стендап-шоу.

Для справки: помимо роли в популярном британском сериале компании BBC "Доктор Кто", Таня Фиар снималась в таких известных фильмах, как "Пипец 2", "Мой ужин с Эрве".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что тур-менеджер Rolling Stones погиб в могиле, которую рыл для своей собаки. О смерти Бридгена рассказала его супруга. Во время того, как он копал могилу для собаки, его накрыло землей. Свидетель инцидента вызвал "скорую", однако спасти мужчину не удалось. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтавской области женщину, которая пропала без вести обнаружили мёртвой. На протяжении нескольких дней её искали в окрестностях села Семьяновка. Её бездыханное тело удалось обнаружить водолазам. Труп находился в воде неподалёку от места, где её видели в последний раз. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Устанавливаются все обстоятельства смерти женщины. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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