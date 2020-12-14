В США пройдет голосование выборщиков за президента США

Коллегия выборщиков США соберется для голосования за следующего президента. Голосование пройдет во всех административных округах — штатах и в округе Колумбия.

Джо Байден и Дональд Трамп

Коллегия выборщиков состоит из 538 человек, которых делегируют пропорционально жителям округов. Таким образом, больше всего выборщиков в штате Калифорния — 55. Меньше всего — по 3 выборщика, сразу в 7 штатах — Аляске, Вайоминге, Вермонте, Делавере, Монтане, Северной Дакоте, Южной Дакоте, а также округе Колумбия.

Как правило, выборщики — это представители республиканской либо демократической партии, политики. В 29 из 50 штатов они обязаны голосовать за кандидата, который набрал больше всего голосов. Поэтому, ожидается, что

Джо Байден получил 306 из 538 выборщиков и должен стать 46-м президентом страны.

Напомним, что согласно последним официальным данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн.

Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены на общем заседании двух палат Конгресса 6 января.

Как сообщал портал "Комментарии", действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью. Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена. Так политик хочет привлечь внимание к себе и главное — заставить всех забыть о новом президенте. Также во время митинга Дональд Трамп планирует сообщить о своем возможном участии в выборах 2024 года.

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