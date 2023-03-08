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В США пытались сорвать резолюцию в поддержку Украины

В штате Мэн представители Республиканской партии пытались сорвать резолюцию в поддержку Украины

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Приближение старта президентской гонки дает о себе знать. Именно поэтому две противоборствующие стороны Республиканской и Демократической партий дают волю эмоциям и громким решениям. Так 53 республиканца в Палате представителей штата Мэн проголосовали во вторник против резолюции в поддержку Украины, что подчеркнуло разногласия во взглядах на политику США по наказанию России за вторжение и помощи Украине в обороне. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "AP".

В США пытались сорвать резолюцию в поддержку Украины

Флаг США. Фото: из открытых источников

Резолюция была принята 87-54 голосами после того, как лидер меньшинства в Палате представителей Билли Боб Фолкингем и его единомышленники не смогли сорвать голосование. Один демократ и все республиканцы, кроме 11, проголосовали против этого символического шага.


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Автором резолюции, осуждающей "варварскую войну", была депутат Ребекка Миллетт, демократ от округа Кейп-Элизабет, которая поделилась своим опытом работы в Украине в качестве члена Корпуса Мира.

Миллетт подчеркнула, что Украина – это многомиллионная страна, где из-за развязанной Россией войны 14 миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома, много погибших среди гражданских, среди которых сотни убитых детей.

Республиканцы парировали тем, что назвали Украину одной из самых коррумпированных стран, поэтому они выступают за то, чтобы Вашингтон перестал поддерживать президента Зеленского и его правительство.

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Источник: https://apnews.com/
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