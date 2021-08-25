В США раскритиковали отчет разведки о происхождении COVID-19

В США раскритиковали отчет разведки о происхождении коронавируса, который готовили 90 дней, назвав его неубедительным и антинаучным. Об этом сообщает BBC.

Коронавирус (фото из открытых источников)

25 августа стало известно, что разведка США передала президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса. Однако спецслужбы не смогли прийти к окончательному выводу о том, откуда появился COVID-19. В отчете разведки отсутствуют конкретные выводы относительно происхождения коронавируса. Специалистам не удалось выяснить, подхватила его человек естественным путем, или он появился в результате утечки из лаборатории. По словам источников, необходимо привлечь Китай к обмену лабораторными записями, образцами генома и другой информацией. Пока нет необходимых данных для формирования выводов о происхождении COVID-19.

Извлечение из доклада разведки должны опубликовать на днях. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что для этого понадобится "по меньшей мере несколько дней".

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал доклад американской разведки "антинаучной". По его словам, Вашингтон "проигнорировал и отказался" от проведения исследования, которое проводила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ради того, чтобы создать "политический отчет" для президента. Несмотря на неутешительные результаты исследования разведки, ученые по всему миру продолжают работать над тем, чтобы найти ответ о происхождении вируса. По их мнению, для этого может понадобиться несколько лет.

Напомним, людям пожилого возраста и работникам медицины, чтобы обезопасить себя от ковиду, нужно дополнительно прививаться. Ведь эффективность вакцины снижается уже через полгода после двух уколов доз Pfizer и AstraZeneca. Такие выводы сделали ученые из Великобритании после своего исследования.





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