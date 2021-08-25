logo
Русский Українська

BTC/USD

48841.12

ETH/USD

3213.52

LTC/USD

177.17

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США раскритиковали отчет разведки о происхождении COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В США раскритиковали отчет разведки о происхождении COVID-19

Извлечение из доклада разведки должны опубликовать на днях

25 августа 2021, 23:54
Автор:

Ольга Чародий

В США раскритиковали отчет разведки о происхождении коронавируса, который готовили 90 дней, назвав его неубедительным и антинаучным. Об этом сообщает BBC.

В США раскритиковали отчет разведки о происхождении COVID-19

Коронавирус (фото из открытых источников)

25 августа стало известно, что разведка США передала президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса. Однако спецслужбы не смогли прийти к окончательному выводу о том, откуда появился COVID-19. В отчете разведки отсутствуют конкретные выводы относительно происхождения коронавируса. Специалистам не удалось выяснить, подхватила его человек естественным путем, или он появился в результате утечки из лаборатории. По словам источников, необходимо привлечь Китай к обмену лабораторными записями, образцами генома и другой информацией. Пока нет необходимых данных для формирования выводов о происхождении COVID-19.

Извлечение из доклада разведки должны опубликовать на днях. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что для этого понадобится "по меньшей мере несколько дней".

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал доклад американской разведки "антинаучной". По его словам, Вашингтон "проигнорировал и отказался" от проведения исследования, которое проводила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ради того, чтобы создать "политический отчет" для президента. Несмотря на неутешительные результаты исследования разведки, ученые по всему миру продолжают работать над тем, чтобы найти ответ о происхождении вируса. По их мнению, для этого может понадобиться несколько лет.

Напомним, людям пожилого возраста и работникам медицины, чтобы обезопасить себя от ковиду, нужно дополнительно прививаться. Ведь эффективность вакцины снижается уже через полгода после двух уколов доз Pfizer и AstraZeneca. Такие выводы сделали ученые из Великобритании после своего исследования.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58329980
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ