В США рассказали, что ждет Северную Корею, если та начнет помогать РФ в войне

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Кравцев Сергей
В Белом Доме отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Вашингтон призвал официальный Пхеньян не поддерживать российскую войну против Украины. в противном случае, КНДР ждет жесткая реакция не только США, но и всего международного сообщества. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Представитель Белого Дома отметил, США уже известно о том, что российское руководство будет обращаться к Северной Корее с просьбами о больших поставках артиллерийских снарядов. Вполне может быть, что этими просьбами Путин не ограничится и будет просить другие виды вооружения.
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Представитель Белого дома отметил, что если Северная Корея решит помогать России каким-либо оружием, "мы примем меры и разберемся с этим соответствующе".
Отметим, в украинской разведке уже заявили, что российский диктатор Владимир Путин, решившись на затягивание войны с Украиной, не рассчитал силы и теперь вынужден обращаться за помощью к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Все дело в том, что у россиян сегодня большие трудности с обеспечением войны против Украины.
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