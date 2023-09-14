В США рассказали, что ждет Северную Корею, если та начнет помогать РФ в войне

В Белом Доме отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Вашингтон призвал официальный Пхеньян не поддерживать российскую войну против Украины. в противном случае, КНДР ждет жесткая реакция не только США, но и всего международного сообщества. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Представитель Белого Дома отметил, США уже известно о том, что российское руководство будет обращаться к Северной Корее с просьбами о больших поставках артиллерийских снарядов. Вполне может быть, что этими просьбами Путин не ограничится и будет просить другие виды вооружения.

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"Мы очень внимательно наблюдаем. Мы призываем Северную Корею не поддерживать войну России в Украине. Ни одна нация на планете, никто не должен помогать Путину убивать невиновных украинцев", – сказал он на брифинге в среду, 13 сентября.

Представитель Белого дома отметил, что если Северная Корея решит помогать России каким-либо оружием, "мы примем меры и разберемся с этим соответствующе".

"Как сказал Джейк Салливан на прошлой неделе, Северная Корея столкнется с последствиями – как со стороны США, так и со стороны международного сообщества. Из того, что мы знаем – Путин наверняка будет просить артиллерию. На Донбассе и юге Украины стороны обстреливают друг друга, что очень зависит от артиллерии. Так что, вероятно, это как минимум один тип боеприпасов, которые Путин ищет. Возможно, речь шла и о других типах амуниции, но у нас пока нет ясной картины", – подчеркнул Кирби.

Отметим, в украинской разведке уже заявили, что российский диктатор Владимир Путин, решившись на затягивание войны с Украиной, не рассчитал силы и теперь вынужден обращаться за помощью к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Все дело в том, что у россиян сегодня большие трудности с обеспечением войны против Украины.



