В США рассказали, где будет действовать Совет мира: может ли он касаться Украины
НОВОСТИ

В США рассказали, где будет действовать Совет мира: может ли он касаться Украины

Стив Виткофф подчеркнул, что деятельность Совета не будет ограничиваться одним регионом

22 января 2026, 14:39
Автор:
Кравцев Сергей

Вновь Совет мира планируют привлечь не только на территории сектора Газа, но и в других регионах мира. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В США рассказали, где будет действовать Совет мира: может ли он касаться Украины

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

По словам Виткоффа, деятельность Совета не будет ограничиваться одним регионом.

Он подчеркнул, что инициатива имеет более широкое международное измерение и призвана способствовать стабилизации ситуации в разных частях света.

"И, возможно, самое главное, мы внушили надежду, что может принести будущее в Газу и во все другие места, где будет действовать "Совет мира", — заявил он во время церемонии запуска работы Рады в Давосе.

Теги:

Новости

Все новости