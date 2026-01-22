У США розповіли, де діятиме Рада миру: чи може вона стосуватися України

Новостворену Раду миру планують залучити не лише на території сектору Газа, а й в інших регіонах світу. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За словами Віткоффа, діяльність Ради не обмежуватиметься одним регіоном.

Він наголосив, що ініціатива має ширший міжнародний вимір і покликана сприяти стабілізації ситуації в різних частинах світу.

"І, можливо, найголовніше, ми вселили надію, що може принести майбутнє до Гази та у всі інші місця, де діятиме "Рада миру", — заявив він під час церемонії запуску роботи Ради у Давосі.

