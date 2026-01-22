logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США розповіли, де діятиме Рада миру: чи може вона стосуватися України
commentss НОВИНИ Всі новини

У США розповіли, де діятиме Рада миру: чи може вона стосуватися України

Стів Віткофф наголосив, що діяльність Ради не обмежуватиметься одним регіоном

22 січня 2026, 14:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новостворену Раду миру планують залучити не лише на території сектору Газа, а й в інших регіонах світу. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

У США розповіли, де діятиме Рада миру: чи може вона стосуватися України

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За словами Віткоффа, діяльність Ради не обмежуватиметься одним регіоном.

Він наголосив, що ініціатива має ширший міжнародний вимір і покликана сприяти стабілізації ситуації в різних частинах світу.

"І, можливо, найголовніше, ми вселили надію, що може принести майбутнє до Гази та у всі інші місця, де діятиме "Рада миру", — заявив він під час церемонії запуску роботи Ради у Давосі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції.

За даними видання, документ заснований на принципі збереження суверенітету Данії над Гренландією, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, який наполягав на угоді, що передбачає американський контроль над островом. У середу він знову заявив, що США "потрібна" Гренландія, проте наголосив, що застосовувати силу для її захоплення Вашингтон не буде. При цьому Трамп публічно закликав до термінових переговорів, назвавши Данію слабкою країною, а НАТО – "невдячною".

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Володимир Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини