В США рассказали, как встреча Ким Чен Ина и Путина "поможет" Украине получить ATACMS

Переговоры российского и корейского диктаторов в городе Владивосток Ким Чен Ина и Владимира Путина могут ускорить решение американского президента Джо Байдена поставки нашей стране ракет, имеющих дальность 300 км ATACMS.

Встреча Ким Чен Ина и Путина (фото из открытых источников)

Как сообщил во время эфира FREEDOM глава Республиканской партии 45-го округа Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, сейчас у российских войск заканчиваются имеющиеся ресурсы, и хозяин Кремля будет обращаться все чаще обращаться в "третьи страны", чтобы поставлять амуницию и вооружение российской армии на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Американский политик отметил, что на этой неделе несколько американских изданий обнародовали сообщения о возможности передачи Украине ATACMS.

"Есть хорошие новости. Вот CNN сообщил, что у Байдена на столе уже категорическое решение Конгресса о том, чтобы он как можно быстрее обеспечил Украину ATACMS до 300- 500 км , и с другой стороны – так называемые умные ракеты радиусом 72 км . Но они очень нужны сегодня Украине тоже. Они раньше никогда не поставлялись", — подчеркнул Пинкус.

Еще в Сенате США будут дебаты между парламентариями и руководством Пентагона и Госдепа о помощи Украине.

"Потому что огромный дисбаланс: деньги выписаны, а нужное оборудование не только в количественном, но и качественном соотношении не поставляется. Идет мощная борьба у нас внутри в Сенате с Байденом, потому что он задерживает то, что нужно Украине сегодня", — сказал американский политик.

Именно когда рассматриваются такие решения всегда есть дедлайн, добавляет республиканец.

"Конечно, есть дедлайн. Первое – истощение запасов, которые имеет Украина. Второе – два месяца назад, по данным британской разведки, ракет у Украины оставалось всего на 3 месяца. Плюс – погода. Поэтому сегодня на Западе зашевелились, спешат. И, дай Боже, чтобы это все вылилось на практике – и Украина наконец-то получила то, что просил выдающийся генерал Залужный еще три месяца назад", — продолжил Пинкус.

Как утверждает представитель Республиканской партии, многие жители США убеждены, что Украина в этом деле должна одержать победу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ким Чен Ын сделал первое заявление об Украине после встречи с Путиным