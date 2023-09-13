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В США рассказали, кто станет "победителем", в случае сделки между РФ и КНДР

Экс-советник президента США по национальной безопасности сказал, что даст достижение потенциальной сделки между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном по поставкам оружия

сегодня, 11:37
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Кравцев Сергей
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Встреча и переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына – это не только о вопросе поставок России оружия из Северной Кореи. Это намного больше. Если два диктатора придут к пониманию, то больше всего от этого выиграет, конечно же, Ким Чен Ын. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет "CNN".

В США рассказали, кто станет "победителем", в случае сделки между РФ и КНДР

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

"С точки зрения Северной Кореи, это вернет ей действительно значимые контакты с Россией впервые после распада Советского Союза", — считает Болтон. 


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"Еще во времена холодной войны Северная Корея очень хорошо натравливала Китай на Советский Союз, возвращаясь к Корейской войне", — сказал он, но добавил, что после распада СССР Северная Корея стала все больше зависеть от Китая.

Встреча и потенциальная сделка по поставкам оружия между Кимом и Путиным "даёт Северной Корее в будущем возможность получать нефть и газ напрямую из России, получать высокие технологии в обмен на это оружие", — сказал Болтон. "Я думаю, что большим победителем здесь станет Ким Чен Ын".

Однако, добавил он, более тесные отношения между двумя странами также "увеличат влияние России в Корее, на полуострове и во всем географическом регионе, в то время как, я думаю, русские обеспокоены тем, что они являются младшим партнером на оси Пекин-Москва".

Отметим, диктаторы России и КНДР в настоящее время встречаются на российском космодроме. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и его страна "поддерживает все решения Путина".

Также издание "Комментарии" сообщало – чего ожидать от встречи Путина и Ким Чен Ына – к чему может привести сближение РФ и КНДР.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-13-23/h_98e34aed1cc8ae93383d615d623e16d3
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