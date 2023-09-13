В США рассказали, кто станет "победителем", в случае сделки между РФ и КНДР

Встреча и переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына – это не только о вопросе поставок России оружия из Северной Кореи. Это намного больше. Если два диктатора придут к пониманию, то больше всего от этого выиграет, конечно же, Ким Чен Ын. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет "CNN".

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

"С точки зрения Северной Кореи, это вернет ей действительно значимые контакты с Россией впервые после распада Советского Союза", — считает Болтон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Еще во времена холодной войны Северная Корея очень хорошо натравливала Китай на Советский Союз, возвращаясь к Корейской войне", — сказал он, но добавил, что после распада СССР Северная Корея стала все больше зависеть от Китая.

Встреча и потенциальная сделка по поставкам оружия между Кимом и Путиным "даёт Северной Корее в будущем возможность получать нефть и газ напрямую из России, получать высокие технологии в обмен на это оружие", — сказал Болтон. "Я думаю, что большим победителем здесь станет Ким Чен Ын".

Однако, добавил он, более тесные отношения между двумя странами также "увеличат влияние России в Корее, на полуострове и во всем географическом регионе, в то время как, я думаю, русские обеспокоены тем, что они являются младшим партнером на оси Пекин-Москва".

Отметим, диктаторы России и КНДР в настоящее время встречаются на российском космодроме. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и его страна "поддерживает все решения Путина".

Также издание "Комментарии" сообщало – чего ожидать от встречи Путина и Ким Чен Ына – к чему может привести сближение РФ и КНДР.



