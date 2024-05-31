В США рассказали, можно ли бить их оружием по РФ с территории Сумщины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился изменить действующие требования, разрешив использование предоставленного Украине оружия для ударов по российской территории, сообщил директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер.

Майкл Карпентер

По его словам, соответствующее разрешение уже вступило в силу. При этом Карпентер объяснил, что данное решение было принято в контексте российского наступления в Харьковской области. Российские оккупанты обстреливали украинские цели, расположенные неподалеку от границы, и украинцы обратились с просьбой использовать предоставленное США оружие для контрударов по российским позициям.

Карпентер подчеркнул, что разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу" и не включает использование ATACMS или ударов на большие расстояния. Главная цель – обеспечить, чтобы украинцы могли оградить себя от ударов с территории за границей.

На вопрос о возможности ударов не только для защиты Харьковщины, но и, например, Сумщины, Карпентер ответил, что разрешение распространяется на возможность защиты украинцев через границу против поступающих оттуда российских атак. Иначе россияне наслаждались относительной защитой на своей стороне границы, добавил Карпентрер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сказал , что ему сообщили об изменении позиции США в вопросе ударов американским оружием по территории РФ сегодня утром. По словам президента, такое решение поможет защитить украинцев. Теперь он ожидает того, как оно будет претворено в жизнь.

При этом западные СМИ сообщают, что можно ожидать украинские удары по РФ в течение часов или дней.



