Украина должна понимать, что независимо от того, на что она согласится относительно территории, она может защитить остальное государство и предотвратить третью волну атаки путинского режима. Так что ей нужна очень сильная армия в будущем. Украинцы должны иметь надежную противовоздушную оборону и международную поддержку. Об этом в эфире CNN рассказала бывшая замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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"Европейцы говорили о миротворческих силах. Это один из способов сделать это. Другой способ сделать это — иметь западные силы или международные силы на шельфе, которые могли бы нанести удар по России, если она нарушит соглашение. Но без таких гарантий, почему Путин просто не вернется за еще, когда ему надо понять Украину, потому что он надоест это соглашение? контролировать ее всю”, — отметила Нуланд.

Интересно, что в новых требованиях Кремля для прекращения войны в Украине по-прежнему есть пункт о демилитаризации, и денацификация Украины. Такие тезисы вновь повторил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Топ-дипломат РФ представил условия России для достижения мирного урегулирования, главное и безусловное – это международное признание принадлежности России всех оккупированных украинских территорий. Об этом Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ждет "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС.



