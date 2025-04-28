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Кравцев Сергей
Украина должна понимать, что независимо от того, на что она согласится относительно территории, она может защитить остальное государство и предотвратить третью волну атаки путинского режима. Так что ей нужна очень сильная армия в будущем. Украинцы должны иметь надежную противовоздушную оборону и международную поддержку. Об этом в эфире CNN рассказала бывшая замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
США. Фото: из открытых источников
Интересно, что в новых требованиях Кремля для прекращения войны в Украине по-прежнему есть пункт о демилитаризации, и денацификация Украины. Такие тезисы вновь повторил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Топ-дипломат РФ представил условия России для достижения мирного урегулирования, главное и безусловное – это международное признание принадлежности России всех оккупированных украинских территорий. Об этом Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo.
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ждет "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС.
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