В США рассказали об ожиданиях от встречи в Саудовской Аравии по формуле мира

Соединенные Штаты Америки (США) воспринимают предстоящий саммит в Саудовской Аравии, на котором участники встречи обсудят предложенную президентом Украины "формулу мира" и ее реализацию — началом процесса, и шансом для государств услышать украинскую сторону напрямую. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Американский чиновник обращает внимание, что для старта настоящего мирного процесса РФ должна продемонстрировать свою готовность вступить в мирные переговоры. Однако Кремль этого не сделал.

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Представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне не ожидают принятие на запланированном саммите в Саудовской Аравии кардинальных решений.

"С нашей точки зрения это шанс для стран мира услышать Украину напрямую. И мы надеемся, что каждая страна мира поддержит позицию Украины. И каждая страна мира займет такую позицию, как и мы — что территориальную целостность и суверенитет Украины необходимо уважать", — сказал Миллер.

Также спикер Госдепа подтвердил, что на саммите примет участие делегация США. Ее состав будет оглашен на этой неделе.

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