В США расстреляли известного актера

В Атланте (штат Джорджия) расстреляли известного американского актера Томаса Джефферсона Берда. О том, что афроамериканца больше нет, сообщил режиссер Спайк Ли, который сотрудничал с артистом.

Местные правоохранители обнаружили тело Берда, который скончался в результате многочисленных ранений в спину. Сейчас по данному факту проводится расследование, однако ни подозреваемых, ни задержанных пока нет.

Отметим, что Берд появился на экранах фильмов Спайка Ли "Толкачи", "Садись в автобус", "Девушка №6", "Его игра", "Замороченные", "Лето в Ред Хук", "Сладкая кровь Иисуса" и "Чирак", а также в его сериале "Ей это нужно позарез". Кроме того, его можно увидеть в картинах "Рэй", "Булворт", "Бруклинские полицейские", "Вызов" и других. Берду было 70 лет.

Напомним, на севере Бразилии, в городе Сан-Луис, в одном из супермаркетов произошло обрушение. Пять огромных стеллажей рухнули один за другим, придавив покупателей и персонал. Жуткий момент и крики после трагедии попали на видео.



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