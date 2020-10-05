kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10692.38

ETH/USD

351.91

LTC/USD

46.40

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.58

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США расстреляли известного актера
commentss НОВОСТИ Все новости

В США расстреляли известного актера

Берд появился на экранах множества фильмов Спайка Ли

сегодня, 11:14 comments2027
Автор:

Елена Волкова

В Атланте (штат Джорджия) расстреляли известного американского актера  Томаса Джефферсона Берда. О том, что афроамериканца больше нет, сообщил режиссер Спайк Ли, который сотрудничал с артистом. 

В США расстреляли известного актера

Местные правоохранители обнаружили тело Берда, который скончался в результате многочисленных ранений в спину. Сейчас по данному факту проводится расследование, однако ни подозреваемых, ни задержанных пока нет.

Отметим, что Берд появился на экранах фильмов Спайка Ли "Толкачи", "Садись в автобус", "Девушка №6", "Его игра", "Замороченные", "Лето в Ред Хук", "Сладкая кровь Иисуса" и "Чирак", а также в его сериале "Ей это нужно позарез". Кроме того, его можно увидеть в картинах "Рэй", "Булворт", "Бруклинские полицейские", "Вызов" и других. Берду было 70 лет.

Напомним, на севере Бразилии, в городе Сан-Луис, в одном из супермаркетов произошло обрушение. Пять огромных стеллажей рухнули один за другим, придавив покупателей и персонал. Жуткий момент и крики после трагедии попали на видео.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости