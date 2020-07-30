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В США рекордно упала экономика: страна потеряла 2 трлн долларов из-за пандемии

Только за один квартал ВВП США снизился на треть

сегодня, 17:16
Автор:

Екатерина Белоброва
В США рекордно упала экономика: страна потеряла 2 трлн долларов из-за пандемии

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%. При этом падение в первом квартале оценивается в 5%. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США.

Как отмечается в сообщении, сокращение ВВП во втором квартале показало реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были введены карантинные ограничения.

"Полный экономический эффект от пандемии COVID-19 не может быть количественно определен в оценке ВВП за второй квартал 2020 года, поскольку факторы влияния, как правило, включены в исходные данные и не могут быть выделены отдельно", - говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в долларах США снизился на 34,3%, или 2,15 трлн долларов, во втором квартале до уровня 19,41 трлн долларов. В первом квартале ВВП сократился на 3,4%, или на 186,3 млрд долларов.

Снижение реального ВВП отразилось в снижении расходов на личное потребление, экспорт, инвестиций в личное имущество, инвестиций в нежилые помещения, инвестиции в жилье, а также в государственные и местные органы власти, которые были частично компенсированы ростом расходов федерального правительства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Международной авиакомпании Украины рассказали об убытках, которые они понесли из-за карантина и отсутствием пассажиропотока


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