В США решили поощрять граждан за прививку от COVID-19

С 31 июля жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию против коронавирусного заболевания. Вознаграждение будут давать за первое введение препарата. О нововведении сообщил городской глава Билл де Блазио. Об этом пишет издание OBOZREVATEL cо ссылкой на NBC.

Вакцинация в США - фото из открытых источников

Поощрять граждан за вакцинирование предложили после того, как власти города заявили, что все рабочие должны получить прививку или проходить строгие протоколы тестирования на коронавирус каждую неделю.

Кроме того, такое решение было принято вследствие резкого возрастания количества случаев инфицирования COVID-19 на территории Нью-Йорке, которое спровоцировало появление мутации Дельта. В Департаменте здравоохранения штата сообщили, что полный курс вакцинации завершили от 45% до 65% жителей Нью-Йорка.

В издании отмечают, что с начала коронавирусной пандемии в Нью-Йорке заболело более 2,2 млн граждан. Вследствие осложнений инфекции скончались 54 218 человека, а смогли преодолеть болезнь свыше 2 млн пациентов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине стартовал пятый этап массовой вакцинации против коронавирусного заболевания. По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас украинцы обеспечены всем для свободного участия в процессе вакцинации. Это и сами препараты, и обученные медики, и другие элементы инфраструктуры. Более того — на последнем заседании с представителями областных госадминистраций местные чиновники получили указание открыть центры вакцинации во всех небольших городах, объединяющих вокруг себя районы.





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