В США решили утилизировать атомный авианосец

Несмотря на то, что бюджет США продлил срок службы USS Nimitz до мая 2026 года, процесс утилизации корабля, оснащенного двумя ядерными реакторами, требует, чтобы служба начала планирование процессов на несколько лет вперед. Об этом сообщает издание Breaking Defense, пишут "Комментарии".



США планируют списать атомный авианосец USS Nimitz

Утилизация различных компонентов корабля с остаточной радиоактивностью – серьезная проблема, которой до недавнего времени не существовало из-за эксплуатации судов с силовыми установками, применяющими традиционное ископаемое топливо.

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"Для разработки плана ВМС США обратились в судостроительную компанию Newport News Shipbuilding, чтобы установить общие требования, – информирует издание. — NNS имеет большой опыт работы над судами с ядерной силовой установкой, поскольку компания строила все ядерные авианосцы для ВМС США. Она также является единственной верфью, предоставляющей услуги по дезактивации атомных авианосцев. Именно эта верфь первую в истории утилизацию атомного авианосца – USS Enterprise".

Процесс разрядки и дезактивации USS Enterprise, вероятно, даст определенный опыт, применяемый при утилизации Nimitz, однако их конструкции сильно отличаются.

Пресссекретарь ВМС Джейми Келер сообщил Breaking Defense, что хотя и корабли схожи по типу, но они также имеют значительные конструктивные отличия. Одно из таких отличий – количество ядерных реакторов. У Enterprise их восемь, у Nimitz – всего два.

"Enterprise и Nimitz являются большими и крепкими кораблями, которые содержат низкие уровни различных опасных материалов. Однако у них существенно разный дизайн, поэтому подход к инактивации будет иметь значительные отличия", — рассказала Келер.

Для понимания продолжительности процесса утилизации кораблей такого класса, списанного еще в 2017 году USS Enterprise все еще сохраняется на корабле Newport News Shipbuilding в ожидании окончательной деконструкции. В прошлом году американские СМИ сообщали, что корабль приступит к демонтажу конструкций Enterprise не ранее 2025 года.

Одна из ключевых причин продолжительного процесса утилизации Enterprise состоит в том, что это будет первый атомный авианосец, из которого будут выгружаться ядерное топливо. Поэтому Пентагон обязан минимизировать потенциальный ущерб окружающей среде. Стоимость этого процесса все еще остается неизвестной, но по данным изданий может колебаться от 554 до 1,36 миллиарда долларов.

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