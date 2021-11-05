В США решили вакцинировать детей от 5 лет: как реагируют родители

В то время, как в Украине подавляющее количество людей до сих пор не приняло решение о вакцинации против коронавируса, в США начинают вакцинацию даже детей. В Америке начали прививать детей от 5 лет. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение "Голоса Америки" в Твиттер.

В США вакцинируют детей. Фото: GETTY IMAGES

В США уже открыто сотни пунктов массовой вакцинации, в которых делают прививки деткам от 5 лет. Стоит отметить, что вакцинация детей до 12 лет пока что носит рекомендационный характер. При этом в США есть немало таких родителей, которые на сегодняшний день не готовы вакцинировать своих детей. Главная причина, почему некоторые родители отказываются вакцинировать детей, состоит в том, что вакцину начали использовать слишком быстро, когда еще не стало точно ясно о ее безопасности.

Возле местных школ проходят митинги против обязательной вакцинации учеников. Родители, которые выступают против вакцинации детей, говорят, что их волнуют побочные эффекты от вакцинации. В частности, есть случаи, когда после вакцинации у некоторых людей происходит воспаление сердечной мышцы. При этом сами медики успокаивают, что на сегодняшний день в мире не изобрели ни одно лекарство, которое есть безопасным для человеческого организма на 100%. Даже те лекарства, которые продают в аптеке без рецепта имеют огромный список побочных эффектов.

В материале говорится, если взять к примеру, Лос-Анджелес, то там вакцинированы хотя бы одной дозой 80% населения. Кроме того, начало действовать постановление о том, что невакцинированные граждане не могут посещать бары, рестораны и другие общественные места.

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