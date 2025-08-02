В США решили взяться за Китай, чтобы остановить войну в Украине: какое решение готовит Сенат

Учитывая усилившуюся напряженность в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином, в Сенате США представили двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Китая за его роль в поддержке российской военной машины. Инициаторами документа выступили сенаторы Джин Шахин (демократ, Нью-Гемпшир) и Джон Корнин (республиканец, Техас). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что законопроект заставит администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против китайских организаций, банков и руководителей, которые прямо или косвенно задействованы в поставке оборудования и компонентов для российской военной машины. Это включает ракеты, беспилотники и боеприпасы, которые Москва активно использует в войне против Украины.

По словам Шахин, ключевая задача документа – привлечь китайские структуры к ответственности и создать реальный рычаг для прекращения войны.

В Сенате надеются, что давлением на Пекин они смогут лишить Путина важной поддержки и заставить РФ начать реальные переговоры о мире.

Сенатор Корнин высказал мнение, что инициатива приближает к реализации цель Трампа — прекратить войну в Украине.

Авторы публикации отмечают, несмотря на то, что данный законопроект пока имеет слишком маленькие шансы на быстрое принятие, он демонстрирует растущую готовность США действовать жестко против любых иностранных союзников Путина, включая Китай, Иран и Северную Корею. Ранее подобную инициативу предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, которые хотят ввести 500-процентные тарифы на импорт из стран, покупающих российский уран и газ.

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