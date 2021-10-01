В США родителей обвиняют в обезглавливании двух детей

В Калифорнии осенью 2020 были убиты двое подростков, 12 и 13 лет. В страшном преступлении подозревают родителей детей. Об этом пишет The Mirror.

В убийстве детей подозревают отца, фото из открытых источников

Известно, что тела мальчика и девочки были обезглавлены и пролежали в доме несколько дней. Предварительно, по версии следствия, 34-летний отец детей Морис Джуэл Тейлор обезглавил своего сына и дочь и в течение следующих пяти дней он держал тела 12-летнего Мориса и 13-летней Малаки внутри дома.

Как утверждают прокуроры в судебных документах, мужчина держал младших детей закрытыми в комнатах без еды и показывал им мертвые тела. Двум мальчикам было в то время 8 и 9 лет.

Обнаружили тела детей в доме спасатели, прибывшие по адресу, ведь им сообщили о возможной утечке газа. Об этом сообщили в оперативные службы клиенты отца, потому что тот не выходил на связь. Тогда арестовали только отца детей. Мать опросили следователи.

Морису Тейлору объявили о подозрении по двум пунктам — убийство и жестокое обращение с детьми. Мужчина работал в физкультурно-оздоровительном центре в Санта-Монике. Клиенты характеризуют отца детей как чуткого, доброго и надежного мужчину.

Мужчина до сих пор находится под стражей. Судебный процесс продолжается. Прокуроры вынесли новое обвинение его 44-летней жене.

Мать детей арестовали 28 сентября в Тусоне. Как сообщил Департамент шерифа округа Лос-Анджелес, ей объявлено подозрение в убийстве. Натали Бротвелл, пока, как и муж, находится под стражей.

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