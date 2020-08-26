В США с новой силой вспыхнули антирасистские протесты - ВИДЕО

Язык
BTC/USD
11357.09
ETH/USD
382.11
LTC/USD
57.56
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
Американский город Кеноше, что в штате Висконсин, накрыло новой волной антирасистских протестов. Ближе к ночи демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, передает WGN News.
Протесты, которые изначально были мирными, вспыхнули в США после ранения 29-летнего Джейкоба Блейка. Полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца, которого считают причастным к домашнему насилию. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Протесты в США. Фото: AP
После случившегося на улицы вышли тысячи людей. В городе Кеноше ввели комендантский час, но протестующих это не остановило. Наоборот, многие из них стали вести себя агрессивно. Мирные протесты в ночь на среду переросли в массовые беспорядки.
Люди проигнорировали призыв разойтись. Они попытались разнести ограждение, которое полицейские установили вокруг здания суда. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Также охранник здания отстреливался от разъяренной толпы резиновыми пулями.
Накануне губернатор Висконсина ввел в штате режим чрезвычайной ситуации. В город Кеноше стянули Национальную гвардию и решили продлить комендантский час еще на одну ночь.
Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что посол Беларуси в Словакии лишился работы из-за того, что поддержал протестующих против режима Лукашенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости