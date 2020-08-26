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Главная Новости Мир США В США с новой силой вспыхнули антирасистские протесты - ВИДЕО
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В США с новой силой вспыхнули антирасистские протесты - ВИДЕО

Протестующие игнорируют комендантский час и ломают ограждения полицейских

сегодня, 08:54
Автор:

Виолетта Комаровская

Американский город Кеноше, что в штате Висконсин, накрыло новой волной антирасистских протестов. Ближе к ночи демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, передает WGN News.

Протесты, которые изначально были мирными, вспыхнули в США после ранения 29-летнего Джейкоба Блейка. Полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца, которого считают причастным к домашнему насилию. Сейчас мужчина находится в реанимации.

В США с новой силой вспыхнули антирасистские протесты - ВИДЕО

Протесты в США. Фото: AP

После случившегося на улицы вышли тысячи людей. В городе Кеноше ввели комендантский час, но протестующих это не остановило. Наоборот, многие из них стали вести себя агрессивно. Мирные протесты в ночь на среду переросли в массовые беспорядки.

Люди проигнорировали призыв разойтись. Они попытались разнести ограждение, которое полицейские установили вокруг здания суда. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Также охранник здания отстреливался от разъяренной толпы резиновыми пулями. 


Накануне губернатор Висконсина ввел в штате режим чрезвычайной ситуации. В город Кеноше стянули Национальную гвардию и решили продлить комендантский час еще на одну ночь. 

Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что посол Беларуси в Словакии лишился работы из-за того, что поддержал протестующих против режима Лукашенко. 


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