В США сделали неоднозначный заву о дальнейшей судьбе антироссийских санкций

Для достижения мирного урегулирования войны в Украине, Западу, вероятно, придется упразднить определенные экономические санкции против России. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио по завершении переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Он подчеркнул, что для успешного мирного процесса важно, чтобы все участники конфликта согласились с условиями его разрешения. Рубио предположил, что Европейский Союз также будет вынужден участвовать в переговорах, поскольку именно он вводил санкции против России.

"Санкции являются результатом этого конфликта. Мы не будем определять условия их ослабления на раннем этапе. И мы точно не будем обсуждать это сегодня или на пресс-конференции. ЕС в конце концов должен принять участие в переговорах, поскольку он тоже ввел санкции против России", — отметил Рубио.

Также он отреагировал на критику по поводу недостаточного участия Украины в переговорах, отметив, что для завершения войны "все стороны должны согласиться с этим".

В то же время Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп преследует цель завершить войну в Украине на справедливых условиях и предотвратить возобновление боевых действий через несколько лет.

Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии завершились положительно. В России заявили, что результаты переговоров оказались конструктивными. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул важность диалога между двумя крупными странами, а помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что обе страны договорились учитывать взаимные интересы.

"Комментарии" уже писали, что частные терминалы в Китае начали принимать нефть из танкеров, находящихся под санкциями США. Крупнейшие китайские импортеры иранской и российской нефти нашли способы обойти крупных портовых операторов, боящихся санкций.