В США сделали новое сообщение о гибели Пригожина

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила во время ежедневного брифинга и прокомментировала смерть лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.

Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

27 августа российский следственный комитет обнародовал информацию о генетическом тестировании найденных тел в результате авиакрушения самолета Пригожина. В заключении российских служб говорится, что все найденные тела соответствуют объявленному ранее списку пассажиров самолета. Таким образом, следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина.

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Спустя сутки после этого в США появилась новая реакция на гибель Пригожина.

"Мы все больше уверены, что Пригожин погиб в авиакатастрофе, произошедшей 23 августа в прошлую среду", — сказала Жан-Пьер.

Следственный комитет РФ не сообщил о причинах падения самолета, совершавшего рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

Напомним, что гибель Пригожина произошла ровно через два месяца после его мятежа против руководства России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время эфира шоу Владимира Соловьева прозвучала информация о том, кто станет следующей жертвой после смерти Пригожина. Бывший украинский политик, являвшийся членом "Партии Регионов" в пропагандистской передаче, указал на российского генерала Сергея Суровикина.

Также "Комментарии" писали, что Борис Джонсон назвал главного виновного в смерти Пригожина. По словам британского политика, за этим стоит Владимир Путин. Джонсон указал, что российский диктатор рассказывал о "сложной судьбе" Пригожина и дал ему предложение, от которого лидер ЧВК "Вагнер" не мог отказаться, как в криминальных фильмах.