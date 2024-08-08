В США сделали новое заявление о боях в Курской области



















Представитель государственного департамента США Мэтью Миллер отреагировал на прорыв границы и бои в Курской области. По его словам, Украина самостоятельно принимала решение и не нарушила политику США по ведению войны.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Мэтью Миллер выступил на брифинге, где ответил на вопрос о боях в Курской области на территории России. По словам пресс-секретаря Госдепа США, события в Курской области не изменили позицию Соединенных Штатов в отношении Украины, ведь агрессором в войне является именно Россия.

"Россия нарушила территориальную целостность Украины… и продолжает незаконно оккупировать территорию Украины. Решение о том, каким образом Украина проводит военные операции, принимает Украина, и наша политика по ударам через границу не изменилась", — сказал Миллер.

Также Миллер отметил, что Украина не предупреждала США по поводу операции на территории России, а принимала решение самостоятельно.

"Для украинской стороны непривычно не предупреждать нас заранее о своей тактике… Украина самостоятельно принимает решение", — добавил Миллер.

Напомним, что первой реакцией в США было заявление из Белого дома, когда представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что украинские военные действия должна комментировать Украина, а главная задача США – это оказывать помощь. Также Кирби добавил, что обратится к Украине, чтобы получить больше информации об операции на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на действия ВСУ в Курской области.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на бои в Курской области, где украинские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов России.