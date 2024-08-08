В США сделали новое заявление о боях в Курской области

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Slava Kot
Представитель государственного департамента США Мэтью Миллер отреагировал на прорыв границы и бои в Курской области. По его словам, Украина самостоятельно принимала решение и не нарушила политику США по ведению войны.
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников
Мэтью Миллер выступил на брифинге, где ответил на вопрос о боях в Курской области на территории России. По словам пресс-секретаря Госдепа США, события в Курской области не изменили позицию Соединенных Штатов в отношении Украины, ведь агрессором в войне является именно Россия.
Также Миллер отметил, что Украина не предупреждала США по поводу операции на территории России, а принимала решение самостоятельно.
Напомним, что первой реакцией в США было заявление из Белого дома, когда представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что украинские военные действия должна комментировать Украина, а главная задача США – это оказывать помощь. Также Кирби добавил, что обратится к Украине, чтобы получить больше информации об операции на территории России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на действия ВСУ в Курской области.
Также "Комментарии" писали о первой реакции Путина на бои в Курской области, где украинские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов России.
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