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В США сделали новое заявление о контрнаступлении Украины: что говорят

Бен Ходжес отметил, что наземный этап контрнаступления Украины замедлился, но другие операции идут по намеченному плану

16 ноября 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Как планировалось, итоговым этапом полномасштабного контрнаступления военных ВСУ должно стать окончательное увольнение занятого РФ Крымского полуострова. Но сейчас замедлена только наземная часть операции по освобождению Крыма. Об этом заявил бывший командующий американской армией в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопросы Radio NV.

В США сделали новое заявление о контрнаступлении Украины: что говорят

Генерал США прокомментировал ход контрнаступления Украины (фото из открытых источников)

Американский генерал рассказал, что контрнаступление украинской армии состояло из многих операций, имеющих разные функции.


"Контрнаступление – это гораздо больше, чем просто то, что происходит на поле боя. Украина проводит то, что НАТО называет многопрофильными операциями. Это означает воздух, сушу, море, космос, киберпространство. Все эти вещи интегрированы для достижения результата. И, конечно, результатом контрнаступления должно быть, я считаю, увольнение Крыма", – объяснил Ходжес.

Он отмечает, что задержалась, в частности, земельная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины, к которой привлекается больше внимания. Но наступательные действия на юге "только должны помочь изолировать Крым, перерезав знаменитый наземный мост".

"Украине нужно однозначно больше оружия большой дальности, которое может поразить российские цели в Крыму – такие как Севастополь, авиабазу в Саках, крупный логистический центр в Джанкое – и вообще сделать Крым непригодным для российских войск", – объяснил генерал.

По словам бывшего командующего американской армией в Европе, этот процесс возможен в случае помощи небольшого количества ракет Storm Shadow. Он добавляет, что о результатах контрнаступления ВСУ может сказать командующий российским Черноморским флотом России, который теперь вынужден выводить корабли с Крымского полуострова на территорию российских портов на Черном море.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генерал рассказал о перспективах войны 2024 года



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