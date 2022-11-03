В США сделали новое заявление об освобождении Херсона

Херсон может вернуться под контроль Украины, ведь ВСУ эффективно и методично работают. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, его цитирует The Guardian.

"Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности", – сказал Ллойд Остин.

По словам главы оборонного ведомства США, украинское государство имеет возможность вернуть Херсон, ведь их работа является методической и эффективной.

Ллойд Остин сделал такое заявление в тот же день, когда российские коллаборанты в Херсоне предположили, что военные РФ могут выйти из левого берега Днепра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о разговоре Остина и Шойгу . Появилась информация, что 21 октября состоялся телефонный разговор между министром обороны РФ Шойгу и главой Пентагона Остином. Российская сторона сообщает, что обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг Украины. Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, считает, что Остин призвал российскую сторону к немедленному прекращению огня и заявил о необходимости поддержки контактов. По его словам, в последние месяцы и недели фокус был именно на этом вопросе – возможное использование такого оружия. Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что трудно сказать, о чем "вне протокола" говорили министры обороны США и РФ. Но вероятно, что поднимался и вопрос о ситуации в Херсонской области.