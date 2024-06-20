logo

BTC/USD

66401.15

ETH/USD

3615.82

LTC/USD

75.29

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США сделали странное заявление по поводу истребителей F-16 в Украине: что с ним не так
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сделали странное заявление по поводу истребителей F-16 в Украине: что с ним не так

Советник Белого дома Джейк Салливан сделал странное заявление по поводу истребителей, которое раскритиковал в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан

сегодня, 11:54
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые будут переданы Украине, планируется разместить на украинских авиабазах. Однако в Украине нет необходимой инфраструктуры для полноценного технического обслуживания этих самолетов, в частности, авиабаз и авиационных заводов.

В США сделали странное заявление по поводу истребителей F-16 в Украине: что с ним не так

F-16

Как отметил летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заявление Салливана некорректно. Он пояснил, что передача самолетов от европейских партнеров предполагает их обслуживание на базах Европы.

Свитан подчеркнул, что регламентный ремонт самолетов должны осуществляться сертифицированными специалистами на соответствующих базах в Европе. По его словам, украинские лётчики будут выполнять боевые задания на украинских аэродромах, которые, вероятно, будут использоваться в режиме оперативных. Однако, когда придет время для регламентного ремонта, самолет будет передаваться на европейскую базу, а вместо него будет возвращаться другой уже прошедший ремонт самолет.

Эксперт также напомнил, что самолеты F-16 будут предоставлены Украине не США, а европейскими партнерами: Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией. В общей сложности планируется передать от 60 до 85 самолетов. Если США также предоставят самолеты, Украина не откажется, отметил эксперт и добавил, что сейчас в мире летают более 2000 таких самолетов.

Свитан считает, что США могли бы поделиться своими F-16 с Украиной, но это зависит от политической воли Белого дома. По его словам, до сих пор эта политическая воля никак не проявляется, хотя война в Украине уже длится 10 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сообщили, кто блокирует предоставление истребителей Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/vinishhuvachi-f-16-yaki-peredat-ukrayini-vlitku-treba-bude-obslugovuvati_n2579617
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Тупаявласть

сегодня, 11:38

Если он прав, если Умеров и его подчиненные хотят с зеленых лужаек использовать авиасредства, то лучше сразу сообщите это обществу. Давно должны быть вырыты подземные ангары в Карпатах и взлетные полосы, идеальные, на запад. Рядом в горах оборудована вся инфраструктура. Адольф был у власти недолгие 12 лет и они столько понастроили тайного и подземного, что до сих пор не нашли многое. А тут страна ворует, тьфу воюет, с 2014 года И НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ СТЕНЫ КРОЛИКА ... ????

Ігор

сегодня, 10:59

І тут нам все будуть робити інші, і ми на всьому готовому? Оце так чудово працює юдейська система!


Новости

Все новости