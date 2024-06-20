В США сделали странное заявление по поводу истребителей F-16 в Украине: что с ним не так

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые будут переданы Украине, планируется разместить на украинских авиабазах. Однако в Украине нет необходимой инфраструктуры для полноценного технического обслуживания этих самолетов, в частности, авиабаз и авиационных заводов.

F-16

Как отметил летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заявление Салливана некорректно. Он пояснил, что передача самолетов от европейских партнеров предполагает их обслуживание на базах Европы.

Свитан подчеркнул, что регламентный ремонт самолетов должны осуществляться сертифицированными специалистами на соответствующих базах в Европе. По его словам, украинские лётчики будут выполнять боевые задания на украинских аэродромах, которые, вероятно, будут использоваться в режиме оперативных. Однако, когда придет время для регламентного ремонта, самолет будет передаваться на европейскую базу, а вместо него будет возвращаться другой уже прошедший ремонт самолет.

Эксперт также напомнил, что самолеты F-16 будут предоставлены Украине не США, а европейскими партнерами: Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией. В общей сложности планируется передать от 60 до 85 самолетов. Если США также предоставят самолеты, Украина не откажется, отметил эксперт и добавил, что сейчас в мире летают более 2000 таких самолетов.

Свитан считает, что США могли бы поделиться своими F-16 с Украиной, но это зависит от политической воли Белого дома. По его словам, до сих пор эта политическая воля никак не проявляется, хотя война в Украине уже длится 10 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сообщили, кто блокирует предоставление истребителей Украине.



