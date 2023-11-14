В США сделали тревожное заявление о поддержке Украины: возможности уменьшаются с каждой неделей

Если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи Украине, то ник чему хорошему для Украины это не приведет, ведь возможности США оказывать поддержку уменьшаются с каждой неделей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Укринформ".

Украина - США. Фото: из открытых источников

"Это (непринятие Конгрессом законопроекта о помощи Украине – ред.) уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться", – отметил Джейк Салливан.

При этом советник Байдена подчеркнул, что чем дольше Конгресс оттягивает принятие законопроекта о совместной помощи Израилю и Украине, тем больше национальные интересы США оказываются под угрозой.

Джейк Салливан заявил, что бедый дом детально прописал, в чем сейчас очень сильно нуждается Украина. Эти потребности не извинились. Они только усилились. Украина до сих пор ждет поддержки от американского народа.

Советник подтвердил также постоянный диалог правительства как с республиканцами, так и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы как можно быстрее процесс был разблокирован и законопроекта президента Байдена был проголосован.

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