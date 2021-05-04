В США сделали заявление касательно "Северного потока-2"

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Елизавета Черных
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". По словам чиновника, на встрече также был поднят и вопрос Украины, пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение ведомства.
Энтони Блинкен - фото из открытых источников
Кроме того, отмечено, что Маас и Блинкен обсудили повестку работы НАТО на следующие 10 лет, вывод войск с территории Афганистана, а также поддержку Украины перед агрессивными действиями Российской Федерации.
Напомним, ранее эксперты рассказали интернет-изданию "Комментарии", чего ожидать Украине от визита в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена.
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что стандартными обсуждаемыми с западными представителями темами станут вопросы реформ (в первую очередь – судебной системы) и антикоррупционный кейс, который могут ограничить борьбой с отдельными олигархами.
По словам специалиста, поддержка Украины со стороны США после встречи ограничится исключительно пределами интересов Штатов. А именно: санкциями и прочим давлением на РФ, продолжением поставок вооружения и консультативной помощью, усилением антироссийского кейса в самой Украине и внутриукраинскими преобразованиями, включая спектр вопросов по работе набсоветов, определенными назначениями, а также рынком земли и вопросами перераспределения активов украинских олигархов и банковского сектора.
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