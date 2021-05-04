logo
Русский Українська

BTC/USD

54612.50

ETH/USD

3394.44

LTC/USD

310.40

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США сделали заявление касательно "Северного потока-2"
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сделали заявление касательно "Северного потока-2"

Администрация США выступает решительно против газопровода "СП-2"

сегодня, 21:48
Автор:

Елизавета Черных

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". По словам чиновника, на встрече также был поднят и вопрос Украины, пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение ведомства. 

В США сделали заявление касательно "Северного потока-2"

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что Маас и Блинкен обсудили повестку работы НАТО на следующие 10 лет, вывод войск с территории Афганистана, а также поддержку Украины перед агрессивными действиями Российской Федерации. 

Напомним, ранее эксперты рассказали интернет-изданию "Комментарии", чего ожидать Украине от визита в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена. 

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что стандартными обсуждаемыми с западными представителями темами станут вопросы реформ (в первую очередь – судебной системы) и антикоррупционный кейс, который могут ограничить борьбой с отдельными олигархами.

По словам специалиста, поддержка Украины со стороны США после встречи ограничится исключительно пределами интересов Штатов. А именно: санкциями и прочим давлением на РФ, продолжением поставок вооружения и консультативной помощью, усилением антироссийского кейса в самой Украине и внутриукраинскими преобразованиями, включая спектр вопросов по работе набсоветов, определенными назначениями, а также рынком земли и вопросами перераспределения активов украинских олигархов и банковского сектора.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vystupayut-reshitelno-protiv-severnogo-1620152024.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ