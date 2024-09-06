В США сделали заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине

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Slava Kot
Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на план окончания войны в Украине озвученный президентом Владимиром Зеленским и заявил, что Вашингтон будет способствовать тому, чтобы Украина во время мирных переговоров имела более сильную позицию.
Джон Кирби. Фото из открытых источников
Во время аудиобрифинга Джона Кирби попросили прокомментировать план окончания войны, который озвучил Владимир Зеленский в интервью NBC News. По словам представителя Белого дома, Зеленский сам должен решить детали возможных будущих мирных переговоров для окончания войны, а США постараются улучшить позицию Украины по этому вопросу.
По словам Джона Кирби, США будет снабжать Украину оружием и другими средствами, которые могут улучшить переговорную позицию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление о дальнобойном оружии после ударов по Полтаве и Львову.
Также "Комментарии" писали о заявлениях Путина о якобы готовности к переговорам. Возможно ли окончание войны таким путем в ближайшее время.
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