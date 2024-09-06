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В США сделали заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине

Владимир Зеленский заявил, что у него есть план победы, который заключается в том, чтобы заставить Россию пойти на переговоры для окончания войны на справедливых для Украины условиях. В США отреагировали.

сегодня, 08:22 comments1140
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Slava Kot

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на план окончания войны в Украине озвученный президентом Владимиром Зеленским и заявил, что Вашингтон будет способствовать тому, чтобы Украина во время мирных переговоров имела более сильную позицию.

В США сделали заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Во время аудиобрифинга Джона Кирби попросили прокомментировать план окончания войны, который озвучил Владимир Зеленский в интервью NBC News. По словам представителя Белого дома, Зеленский сам должен решить детали возможных будущих мирных переговоров для окончания войны, а США постараются улучшить позицию Украины по этому вопросу.

"Как мы давно утверждали, если эта война закончится путем каких-то переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшей позиции для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры. Именно на этом мы сейчас сосредоточены", — сказал Кирби.

По словам Джона Кирби, США будет снабжать Украину оружием и другими средствами, которые могут улучшить переговорную позицию.

"Мы полностью сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самообороны и поставить ее в позицию силы — если и когда состоятся переговоры", — добавил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление о дальнобойном оружии после ударов по Полтаве и Львову.

Также "Комментарии" писали о заявлениях Путина о якобы готовности к переговорам. Возможно ли окончание войны таким путем в ближайшее время.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/krby-zelensky/7772755.html
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