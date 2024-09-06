В США сделали заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на план окончания войны в Украине озвученный президентом Владимиром Зеленским и заявил, что Вашингтон будет способствовать тому, чтобы Украина во время мирных переговоров имела более сильную позицию.



Джон Кирби. Фото из открытых источников

Во время аудиобрифинга Джона Кирби попросили прокомментировать план окончания войны, который озвучил Владимир Зеленский в интервью NBC News. По словам представителя Белого дома, Зеленский сам должен решить детали возможных будущих мирных переговоров для окончания войны, а США постараются улучшить позицию Украины по этому вопросу.

"Как мы давно утверждали, если эта война закончится путем каких-то переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшей позиции для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры. Именно на этом мы сейчас сосредоточены", — сказал Кирби.

По словам Джона Кирби, США будет снабжать Украину оружием и другими средствами, которые могут улучшить переговорную позицию.

"Мы полностью сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самообороны и поставить ее в позицию силы — если и когда состоятся переговоры", — добавил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление о дальнобойном оружии после ударов по Полтаве и Львову.

Также "Комментарии" писали о заявлениях Путина о якобы готовности к переговорам. Возможно ли окончание войны таким путем в ближайшее время.

