В США сделали заявление об олигархах в Украине: что они боятся потерять

В Украине до сих пор возникают споры относительно подписания с США соглашения о полезных ископаемых. Причина этих споров кроется в том, что оно не нравится людям, которые могут распоряжаться бюджетом в Украине, а также олигархам. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью скандальному тележурналисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

"Знаете, кому в Украине не нравится соглашение о ископаемых? Людям с рукой в казне, олигархам. Потому что мы регулировали бы поток денег", – Бессент.

В ходе этого же интервью министра финансов США отметил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать соглашение и, в конце концов, 28 февраля в Белом доме "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире".

Министр отметил, будто сначала Зеленский "был в настроении подписать соглашение", когда Бессент приезжал в Киев, но потом вдруг что-то изменилось.

"У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом, между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: "Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?", — говорит Бессент.

По его словам, Зеленский тогда давал гарантии, что подпишет соглашение в Мюнхене. Но в итоге он его так и не подписал. Затем вновь начались долгие разговоры.

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