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В США сделали заявление об олигархах в Украине: что они боятся потерять

В США намекнули, что украинские олигархи и чиновники против соглашение о полезных ископаемых

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

В Украине до сих пор возникают споры относительно подписания с США соглашения о полезных ископаемых. Причина этих споров кроется в том, что оно не нравится людям, которые могут распоряжаться бюджетом в Украине, а также олигархам. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью скандальному тележурналисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В США сделали заявление об олигархах в Украине: что они боятся потерять

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

"Знаете, кому в Украине не нравится соглашение о ископаемых? Людям с рукой в казне, олигархам. Потому что мы регулировали бы поток денег", – Бессент.

В ходе этого же интервью министра финансов США отметил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать соглашение и, в конце концов, 28 февраля в Белом доме "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире".

Министр отметил, будто сначала Зеленский "был в настроении подписать соглашение", когда Бессент приезжал в Киев, но потом вдруг что-то изменилось. 

"У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом, между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: "Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?", — говорит Бессент. 

По его словам, Зеленский тогда давал гарантии, что подпишет соглашение в Мюнхене. Но в итоге он его так и не подписал. Затем вновь начались долгие разговоры. 

Читайте также на портале "Комментарии" — финальный текст соглашения о стратегических ископаемых в настоящее время находится в стадии обработки, и никто еще не видел окончательного варианта документа, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что документ проходит согласование в профильных министерствах.




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