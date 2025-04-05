В США сделали заявление об олигархах в Украине: что они боятся потерять

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине до сих пор возникают споры относительно подписания с США соглашения о полезных ископаемых. Причина этих споров кроется в том, что оно не нравится людям, которые могут распоряжаться бюджетом в Украине, а также олигархам. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью скандальному тележурналисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников
В ходе этого же интервью министра финансов США отметил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать соглашение и, в конце концов, 28 февраля в Белом доме "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире".
Министр отметил, будто сначала Зеленский "был в настроении подписать соглашение", когда Бессент приезжал в Киев, но потом вдруг что-то изменилось.
По его словам, Зеленский тогда давал гарантии, что подпишет соглашение в Мюнхене. Но в итоге он его так и не подписал. Затем вновь начались долгие разговоры.
Читайте также на портале "Комментарии" — финальный текст соглашения о стратегических ископаемых в настоящее время находится в стадии обработки, и никто еще не видел окончательного варианта документа, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что документ проходит согласование в профильных министерствах.
Новости