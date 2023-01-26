В США сенаторы сразу от двух партий призвали передать Украине F-16 и ATACMS

США и союзники должны существенно усилить поддержку украинского народа, поставив Украине истребители и высокоточные дальнобойные ракеты. С данной инициативой выступили сенаторы Линдси Грэм, представляющий Республиканскую партию, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, представляющие демократов. Все трое недавно посетили столицу Украины и имели встречу з президентом Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Сенаторы призвали Белый дом и союзников США направить в Украину "больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и Миг-29". По их мнению, сочетание всей этой оружия и техники "поможет Украине противостоять будущему наступлению России и перейти в атаку как на востоке, так и на юге, чтобы еще больше подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине".

Они подчеркнули, что украинские военные превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите своей родины и использования предоставленной им военной техники. Воины ВСУ показали себя, как настоящие профессионалы. Сенаторы уверены, что танки будут эффективно использованы ВСУ в будущих боях с российскими войсками.

Стоит напомнить, недавно спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от международных партнеров и каковы сроки подготовки личного состава

Читайте также на портале "Комментарии" — танки Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов озвучил сроки нового наступления России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!