В США шокировали позицию Трампа: какое решение президента может изменить все

Блогер Такер Карсон заявлял, что президент США Дональд Трамп может нанести ядерный удар по Ирану. И что якобы к такому шагу Трампа подталкивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил: американские издания пишут о том, что Трамп реально размышляет о возможности возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс США.

"Он ищет сейчас виновников в затягивании войны. Если он проиграет выборы, военная компания в Иране может отвлечь внимание от этого поражения и сосредоточить на военном компоненте, что позволит Трампу немного отдохнуть от политики и заняться другими вещами", — предположил эксперт.

По его словам, даже Трамп должен понимать, что использование ядерного оружия будет страшным прецедентом, который развяжет руки, что использование ядерки, к примеру, той же России или другим странам.

"Действительно ли Израиль выступает с такой инициативой? Здесь тоже есть вопрос, поскольку все же прекрасно понимают последствия и отсутствие ядерного оружия в Иран не означает, что к такому удару положительно отнесутся страны, которые находятся вокруг этой страны. А их позицию нужно учитывать, потому что в один момент позиция по Ирану может измениться и он может превратиться в жертву”, — предположил Рейтерович.

По словам эксперта, Карлсон больше пытается привлечь внимание к себе и пройтись по Трампу. Однако, отметил, Трамп человек очень импульсивный и какое решение он примет в определенный момент, сказать сложно.

"Единственная надежда на то, что все военные, которые будут сопровождать этот процесс, четко объяснят президенту США, что это совершенно недопустимая история, даже в контексте войны против Ирана. За этим очень внимательно наблюдают в России, поскольку для них подобные вещи ставили бы подарком. Они ведь действуют по очень простому принципу: если Штатам что-то можно, то почему нельзя нам? И в этом плане это был бы очень плохой прецедент для всего мира", – отметил эксперт.

Рейтерович выразил надежду, что Трамп для сокрушительного удара, если решит его нанести, использует мать всех бомб, а не ядерное оружие.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему к украинской ракетной программе возникает много вопросов.



