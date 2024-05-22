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В США скандал: администрация Байдена не ускоряет поставки оружия Киеву, но передает Гаити

Республиканцы обвинили Администрацию Байдена в передаче вооружения Гаити, а не Украине

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представители Республиканской партии обвинили администрацию Байдена в том, что она в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое могло бы быть использовано для помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

В США скандал: администрация Байдена не ускоряет поставки оружия Киеву, но передает Гаити

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В письме к Государственному секретарю США Энтони Блинкену председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) раскритиковали администрацию за то, что она использовала свои президентские полномочия для ускоренного выделения 60 миллионов долларов военной помощи Гаити для подавления банд, которые сеют хаос в стране.

Этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских войск, которые направляются на остров. Ожидается, что они прибудут в четверг – в тот же день, когда президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне.

В письме законодателей говорится, что администрация США спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса.

Как говорится в статье, растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, поскольку Белый дом также направляет Киеву оборудование непосредственно со складов Пентагона. И никто не уверен, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

В Госдепе уже ответили, что США "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются. Такое заявление в интервью изданию "NatSec Daily" государственный чиновник, пожелавший остаться анонимным. 

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины", — добавил чиновник.

По его словам, оба приоритета важны, и в каждом случае Белый дом определяет поддержку с учетом потребностей американских партнеров.

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Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/05/21/the-escalating-fight-over-haiti-ahead-of-rutos-visit-00159190
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Обсуждения

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Олег

сегодня, 07:28

А напишите, пожалуйста, статью о том, как можно отказаться от гражданства украинского. Я не хочу быть гражданином страны, где происходит принудительная "могилизация" в то время, как зе-выблядки набивают карманы разворовывая помощь и бюджет. Я не хочу быть гражданином страны в которой нет уважения конституции, т.к. роль президента сейчас выполняет самозванец, этот бляденыш клоун. Напишите как отказаться от этого чертового гражданства.


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