В США скандал: полиция ловит мигрантов под саундтрек из "Покемонов" (ВИДЕО)

В США Министерство внутренней безопасности (DHS) опубликовало в соцсетях видео, сравнившее задержание нелегальных мигрантов с ловлей покемонов. Ролик смонтирован под культовую песню из мультсериала "Покемоны" с известным слоганом "Надо поймать их всех".

В США сравнили задержание мигрантов с ловлей покемонов. Фото из открытых источников

22 сентября на платформе X МВД США опубликовало видео с отрывками из рейдов и арестов, смонтированных вместе с кадрами вступительной сцены аниме "Покемоны". Логотип DHS стилизовали под название мультсериала, а финал ролика сопровождали изображением карт в стиле "Покемон" с фотографиями задержанных.

Например, на одной из карточек изображен Лоренцо Менендес-Гонсалес рядом с кубинским флагом, с указанием его осуждения за убийство в Техасе. Другая карта содержит фото Моисеса Лопеса-Сепеды с мексиканским флагом и данные о его приговоре за смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, DHS опубликовало GIF из Пикача и подписью "Новый рекрут пограничного патруля".

Посмотреть видео с задержанием мигрантов в США под музыку из "Покемоны" можно ниже:

Кампания вызвала шквал критики. Пользователи на X жалуются, что их деньги налогоплательщиков используют для монтирования видео с покемонами, а правозащитники подвергли сомнению законность и этичность действий, зафиксированных на видео.

Старший научный сотрудник Американского иммиграционного совета Аарон Райхлин-Мелник отметил нарушение прав американцев.

"Двери, которые DHS показывает, как кто-то вырывает, через несколько секунд этого видео, были в доме, где проживало несколько граждан США. Им так и не показали ордер, надели наручники и вывели через разбитые двери на свет целого ряда камер, которые министр внутренней безопасности Кристи Ноем привезла на рейд", — сказал Райхлин-Мелник.

