В США скандал: полиция ловит мигрантов под саундтрек из "Покемонов" (ВИДЕО)

Slava Kot
В США Министерство внутренней безопасности (DHS) опубликовало в соцсетях видео, сравнившее задержание нелегальных мигрантов с ловлей покемонов. Ролик смонтирован под культовую песню из мультсериала "Покемоны" с известным слоганом "Надо поймать их всех".
В США сравнили задержание мигрантов с ловлей покемонов. Фото из открытых источников
22 сентября на платформе X МВД США опубликовало видео с отрывками из рейдов и арестов, смонтированных вместе с кадрами вступительной сцены аниме "Покемоны". Логотип DHS стилизовали под название мультсериала, а финал ролика сопровождали изображением карт в стиле "Покемон" с фотографиями задержанных.
Например, на одной из карточек изображен Лоренцо Менендес-Гонсалес рядом с кубинским флагом, с указанием его осуждения за убийство в Техасе. Другая карта содержит фото Моисеса Лопеса-Сепеды с мексиканским флагом и данные о его приговоре за смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, DHS опубликовало GIF из Пикача и подписью "Новый рекрут пограничного патруля".
Посмотреть видео с задержанием мигрантов в США под музыку из "Покемоны" можно ниже:
Кампания вызвала шквал критики. Пользователи на X жалуются, что их деньги налогоплательщиков используют для монтирования видео с покемонами, а правозащитники подвергли сомнению законность и этичность действий, зафиксированных на видео.
Старший научный сотрудник Американского иммиграционного совета Аарон Райхлин-Мелник отметил нарушение прав американцев.
