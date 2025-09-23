logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США скандал: поліція ловить мігрантів під саундтрек з "Покемонів" (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У США скандал: поліція ловить мігрантів під саундтрек з "Покемонів" (ВІДЕО)

Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало відео про затримання мігрантів у стилі "Покемон". Курйозний ролик викликав хвилю критики та обурення.

23 вересня 2025, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У США Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) опублікувало у соцмережах відео, яке порівняло затримання нелегальних мігрантів із ловлею покемонів. Ролик змонтований під культову пісню з мультсеріалу "Покемони" з відомим слоганом "Треба зловити їх усіх".

У США скандал: поліція ловить мігрантів під саундтрек з "Покемонів" (ВІДЕО)

У США порівняли затримання мігрантів з ловлею покемонів. Фото з відкритих джерел

22 вересня на платформі X МВС США опублікувало відео з уривками з рейдів та арештів, які були змонтовані разом із кадрами вступної сцени аніме "Покемони". Логотип DHS стилізували під назву мультсеріалу, а фінал ролика супроводили зображенням карток у стилі "Покемон" із фотографіями затриманих.

Наприклад, на одній із карток зображено Лоренцо Менендес-Гонсалеса поруч із кубинським прапором, із зазначенням його засудження за вбивство в Техасі. Інша картка містить фото Мойсеса Лопеса-Сепеди з мексиканським прапором і дані про його вирок за смертельну аварію в стані алкогольного сп’яніння. Крім того, DHS опублікувало GIF із Пікачу та підписом "Новий рекрут прикордонного патруля".

Переглянути відео з затриманням мігрантів у США під музику з "Покемони" можна нижче:

Кампанія викликала шквал критики. Користувачі на X скаржаться, що їх гроші платників податків використовують на монтування відео з покемонами, а правозахисники поставили під сумнів законність і етичність дій, зафіксованих на відео.

Старший науковий співробітник Американської імміграційної ради Аарон Райхлін-Мелнік зауважив на порушення прав американців. 

"Двері, які DHS показує, як хтось вириває, через кілька секунд цього відео, були в будинку, де проживало кілька громадян США. Їм так і не показали ордер, наділи наручники та вивели через розбиті двері на світло цілої низки камер, які міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем привезла на рейд", — сказав Райхлін-Мелнік.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок у Нью-Йорку, де через кортеж Трампа президент Франції Емманюель Макрон мусив йти пішки до посольства.

Також "Коментарі" писали, що у Києві втратили надію на Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини