У США скандал: поліція ловить мігрантів під саундтрек з "Покемонів" (ВІДЕО)

У США Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) опублікувало у соцмережах відео, яке порівняло затримання нелегальних мігрантів із ловлею покемонів. Ролик змонтований під культову пісню з мультсеріалу "Покемони" з відомим слоганом "Треба зловити їх усіх".

У США порівняли затримання мігрантів з ловлею покемонів. Фото з відкритих джерел

22 вересня на платформі X МВС США опублікувало відео з уривками з рейдів та арештів, які були змонтовані разом із кадрами вступної сцени аніме "Покемони". Логотип DHS стилізували під назву мультсеріалу, а фінал ролика супроводили зображенням карток у стилі "Покемон" із фотографіями затриманих.

Наприклад, на одній із карток зображено Лоренцо Менендес-Гонсалеса поруч із кубинським прапором, із зазначенням його засудження за вбивство в Техасі. Інша картка містить фото Мойсеса Лопеса-Сепеди з мексиканським прапором і дані про його вирок за смертельну аварію в стані алкогольного сп’яніння. Крім того, DHS опублікувало GIF із Пікачу та підписом "Новий рекрут прикордонного патруля".

Переглянути відео з затриманням мігрантів у США під музику з "Покемони" можна нижче:

Кампанія викликала шквал критики. Користувачі на X скаржаться, що їх гроші платників податків використовують на монтування відео з покемонами, а правозахисники поставили під сумнів законність і етичність дій, зафіксованих на відео.

Старший науковий співробітник Американської імміграційної ради Аарон Райхлін-Мелнік зауважив на порушення прав американців.

"Двері, які DHS показує, як хтось вириває, через кілька секунд цього відео, були в будинку, де проживало кілька громадян США. Їм так і не показали ордер, наділи наручники та вивели через розбиті двері на світло цілої низки камер, які міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем привезла на рейд", — сказав Райхлін-Мелнік.

