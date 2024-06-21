В США снова хотят признать РФ государством-спонсором терроризма: что стало причиной

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Кравцев Сергей
В Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. Об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, представляя соответствующий законопроект. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".
Сенат США. Фото: из открытых источников
Республиканец Линдси Грэм считает, что в дополнение к преступлениям РФ в Украине и других странах мира, визит Путина в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого документа.
Его коллега из демократов Ричард Блюменталь отметил, что соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко пугающим" и "враждебным к США, миру, свободе и справедливости во всем мире".
Сенаторы вспомнили причастность РФ к отравлению Ющенко, Литвиненко и Скрипалей. При этом по указанию правителя Кремля российское правительство "способствовало и продолжает способствовать актам международного терроризма против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран".
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