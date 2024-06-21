В США снова хотят признать РФ государством-спонсором терроризма: что стало причиной

В Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. Об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, представляя соответствующий законопроект. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Республиканец Линдси Грэм считает, что в дополнение к преступлениям РФ в Украине и других странах мира, визит Путина в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого документа.

"Тот факт, что он имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, каким он есть: государством-спонсором терроризма", — подчеркнул Грэм.

Его коллега из демократов Ричард Блюменталь отметил, что соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко пугающим" и "враждебным к США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

"Двое самых автократических лидеров в мире, которые совершают зверства, стоят вместе и являются спонсорами терроризма... Россия заслуживает того, чтобы быть в этом маленьком выборочном клубе убийц, совершающих зверства", — утверждает Блюменталь.

Сенаторы вспомнили причастность РФ к отравлению Ющенко, Литвиненко и Скрипалей. При этом по указанию правителя Кремля российское правительство "способствовало и продолжает способствовать актам международного терроризма против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран".

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