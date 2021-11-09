В США снова заговорили о санкциях по Северному потоку-2

Сенаторы выступили за введение санкций, фото из открытых источников

Шесть сенаторов из Республиканской партии предложили поправку в оборонный бюджет США на 2022 год. Суть поправки – введение обязательных санкций к оператору "Северного потока — 2". Об этом пишет DW со ссылкой на сообщение на сайте комитета Сената.

Инициаторы поправки – Джеймс Риш, Роберт Портман, Джон Баррассо, Рональд Джонсон, Томас Коттон и Тед Круз. В тексте говориться, что проект "Северный поток-2" вреден. Также там отмечается, что Сенат должен принимать законодательство, которое будет

защищать союзников и их интересы, противодействовать проектам Кремля.

Сенатор Риш подчеркнул, что США не ввели санкции по проекту России и поэтому "Путин публично предупреждает лидеров Европейского Союза о том, чтобы они быстро сертифицировали NS2, если они не хотят ощутить самый плохой газовый кризис в Европе за последние годы".

По словам Портмана, невведение санкций со стороны США лишь подбодрило президента Путина и повредило союзной Украине. Ведь к ее границам стягиваются российкие войска. Поэтому санкции имеют решающее значение для независимости Европы и ее энергетической безопасности.

"Трубопровод "Северный поток-2" расширит российское влияние и угрожает энергетической безопасности всей Европы. Поскольку администрация Байдена не будет привлекать Путина к ответственности, Конгресс должен принять меры для того, чтобы наши союзники по НАТО не были заложниками российской энергии", – сказал Коттон.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия уменьшает экспорт энергоносителя в виде газа, чтобы цены на него выросли для углубления энергетического кризиса и оправдания для запуска "Северного потока-2".

Также мы писали, что Европа хочет покупать газ в других странах и транспортировать его через Южный коридор. Некоторые европейские страны высказались по поводу покупки природного газа в Азербайджане.

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