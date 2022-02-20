В США состоится заседание СНБО: будут обсуждать ситуацию вокруг Украины

В Соединенных штатах планируется созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны 20 февраля для рассмотрения ситуации с российскими войсками вокруг Украины. Об этом известно с сайта Администрации президента.



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"Президент Байден продолжает следить за развивающейся ситуацией в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует о событиях на местах. Они подтвердили, что Россия в любой момент может начать атаку на Украину", — говорится в тексте.

Напомним, что 19 февраля состоялась Мюнхенская конференция по безопасности. В ходе которой встретились для обсуждения ситуации в Европе вице-президент США, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии фон дер Ляен, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг и премьер-министр Эстонии Каллас, президент Латвии Левит, президент Литвы Науседа, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Греции Мицотакис и лидеры других союзников и партнеров.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США снова заявил о том, что страны Запада полны решимости наложить серьезные санкции, если Россия будет продолжать нагнетать обстановку вокруг Украины. Также он сообщил, что 24 февраля Блинкен и Лавров договорились о встречах в Европе для переговоров.

Также мы писали, что, по словам лидера Штатов, президент России Владимир Путин точно принял решение о вторжении, но место для дипломатии еще есть. По мнению экспертов, ориентироваться на эти высказывания как на симптом того, что через час или через сутки начнется вторжение, не следует. Вероятнее всего остается главный сценарий: военная агрессия РФ возможна в любой момент (но не гарантирована) как один из элементов давления на Запад в переговорном процессе. В промежутках между переговорами традиционно происходят провокации и попытки показать свою силу.

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