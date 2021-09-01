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В США создали искусственный интеллект, который прогнозирует протекания COVID-19 у пациентов

Модель можно усовершенствовать для прогнозов развития других болезней

сегодня, 19:55
Автор:

Козлова Альбіна

В США создали искусственный интеллект, который прогнозирует протекания COVID-19 у пациентов

В США создали искусственный интеллект для прогноза COVID-19 у пациентов,фото siemens healthineers

Ученые Массачусетской больницы разработали искусственный интеллект, который научился точно определять как будет протекать COVID-19 у каждого пациента и есть ли риск смертности. Об этом пишет издание Medical Xpress.

Быстрая и точная клиническая оценка прогрессирования заболевания и смертности является жизненно важной для ведения таких пациентов, говорится в сообщении.

Исследовательская группа под руководством доктора философии, профессора Хироюки Ёсиды, директора отдела исследований 3D-изображений в Массачусетской общей больнице разработала новую модель искусственного интеллекта, которая анализирует снимки компьютерной томографии (КТ) и имеет высокую прогностическую эффективность.

Модель искусственного интеллекта может показать для каждого пациента как в его организме прогрессирует COVID-19. Эта модель имеет меньшую погрешность, чем предыдущие программы прогнозирования.

"Это гораздо более точная и высокоразвитая технология искусственного интеллекта", — объясняет профессор Есида.

Команда уже показала, что эту модель можно использовать для прогнозирования выживаемости пациентов с COVID-19 по данным их КТ грудной клетки. Модель можно усовершенствовать для прогнозов развития других болезней, в том числе и для прогнозов больных штаммом "Дельта".

Как сообщал портал "Комментарии", в Ровенской области украли трубу, которая поставляла кислород в реанимацию. Похититель, как рассказал сам, пришел в медицинское учреждение и обрезал и забрал себе 19 метров трубы. Медь, которую он украл, горожанин сбыл на скупке металлолома. Заработал за ночную вылазку в больницу 1200 гривен. Деньги мужчина потратил на различные покупки для себя.




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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-08-unsupervised-ai-covid-survival-patients.html
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