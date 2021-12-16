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В США спецслужбы рассекретили материалы об убийстве Джона Кеннеди

В сеть попали тысячи секретных материалов спецслужб США

сегодня, 11:26
Автор:

Людмила Слободенюк
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В США спецслужбы рассекретили материалы об убийстве Джона Кеннеди

Джон Кеннеди. Фото из открытых источников

Национальный архив США предоставил открытый доступ к документам спецслужб о расследовании убийства 35-го президента государства Джона Кеннеди.  Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальный архив Соединенных Штатов Америки.

В этом архиве более 1500 отсканированных документов. Они отцифрованы в формате PDF, а также имеют систему поиска по ключевым словам.


"В общей сложности коллекция состоит из более пяти миллионов страниц, связанных с убийством: записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыто для исследования", — сообщили в Национальном архиве США.


Также в ведомстве отметили, что данное обнародование архива произошло по решению Джо Байдена, действующего Президента США. В этих документах эксперты уже выделили много интересной информации об убийце Джона Кеннеди – Ли Харви Освальде. Также в материалах указывают на напряженные отношения между США и Кубой, а также дается оценка заявлениям ее лидера Фиделя Кастро.

Напомним, 35-го Президента США Джона Кеннеди убили выстрелом в Далласе 22 ноября 1963, когда он ехал в кортеже с женой. Отмечается, что убийца произвел всего три выстрела, которыми были ранены губернатор Техаса Джон Конналли, а также один из прохожих. Тогда следствие установило, что убийцей может быть Ли Харви Освальд, которого арестовали, а через несколько дней застрелили в отделении полиции в прямом эфире.

В американском обществе существовало множество дискуссий на тему того, кому было выгодно убийство Кеннеди. В 1992 Джордж Буш засекретил материалы дела на 25 лет. Часть документов впоследствии, в 2017 году, опубликовало правительство США.

С документами можно ознакомиться по ссылке здесь.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-rassekretili-dokumenty-ubiystve-kennedi-1639593313.html
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