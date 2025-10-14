В США сравнили Россию с медведем и объяснили, в чем ее главная опасность

Западным союзникам нужно быть готовыми к тому, что Россия будет действовать глупо и некомпетентно, так как она ослаблена. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников

"Россия каждый день пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО – ред.), медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи", — сказал дипломат.

По словам Уитакера, союзники слишком высоко оценивают Россию, хотя ее реальная сила значительно ниже. Он подчеркнул, что россияне готовы жертвовать десятками, сотнями и даже миллионами своих граждан на поле боя, не получая при этом никакой стратегической выгоды.

"Мы готовимся не потому, что Россия — это огромная экономика с мощной армией. Ведь она даже не может занять 20% территории Украины за почти четыре года. Россия опасна тем, что она неосторожна, некомпетентна, и мы просто должны ожидать, что она сделает что-то глупое", — объяснил постпред США при НАТО.

