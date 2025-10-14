В США сравнили Россию с медведем и объяснили, в чем ее главная опасность

Рубрики
Кравцев Сергей
Западным союзникам нужно быть готовыми к тому, что Россия будет действовать глупо и некомпетентно, так как она ослаблена. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников
По словам Уитакера, союзники слишком высоко оценивают Россию, хотя ее реальная сила значительно ниже. Он подчеркнул, что россияне готовы жертвовать десятками, сотнями и даже миллионами своих граждан на поле боя, не получая при этом никакой стратегической выгоды.
