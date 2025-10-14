У США порівняли Росію з ведмедем і пояснили, у чому її головна небезпека

Рубрики
Західним союзникам потрібно бути готовими до того, що Росія діятиме безглуздо і некомпетентно, оскільки вона ослаблена. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.
Постпред США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: із відкритих джерел
За словами Вітакера, союзники надто високо оцінюють Росію, хоча її реальна сила значно нижча. Він наголосив, що росіяни готові жертвувати десятками, сотнями і навіть мільйонами своїх громадян на полі бою, не отримуючи при цьому жодної стратегічної вигоди.
