Головна Новини Світ США У США порівняли Росію з ведмедем і пояснили, у чому її головна небезпека
НОВИНИ

У США порівняли Росію з ведмедем і пояснили, у чому її головна небезпека

Росіяни готові жертвувати десятками, сотнями та навіть мільйонами своїх громадян на полі бою

14 жовтня 2025, 07:36
Західним союзникам потрібно бути готовими до того, що Росія діятиме безглуздо і некомпетентно, оскільки вона ослаблена. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

У США порівняли Росію з ведмедем і пояснили, у чому її головна небезпека

Постпред США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

"Росія щодня намагається переконати світ у тому, що вона ведмідь. Але, як чудово сказав Марк Рютте (генеральний секретар НАТО), ведмедям не потрібно переконувати, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", — сказав дипломат.

За словами Вітакера, союзники надто високо оцінюють Росію, хоча її реальна сила значно нижча. Він наголосив, що росіяни готові жертвувати десятками, сотнями і навіть мільйонами своїх громадян на полі бою, не отримуючи при цьому жодної стратегічної вигоди.

"Ми готуємося не тому, що Росія — це величезна економіка з потужною армією. Адже вона навіть не може зайняти 20% території України за майже чотири роки. Росія небезпечна тим, що вона необережна, некомпетентна, і ми просто маємо очікувати, що вона зробить щось безглузде", — пояснив постпред США при НАТО.

Джерело: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2713300/jav-ambasadorius-prie-nato-turime-tiketis-kad-rusija-padarys-kazka-kvailo
