У США порівняли Росію з ведмедем і пояснили, у чому її головна небезпека

Західним союзникам потрібно бути готовими до того, що Росія діятиме безглуздо і некомпетентно, оскільки вона ослаблена. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

Постпред США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

"Росія щодня намагається переконати світ у тому, що вона ведмідь. Але, як чудово сказав Марк Рютте (генеральний секретар НАТО), ведмедям не потрібно переконувати, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", — сказав дипломат.

За словами Вітакера, союзники надто високо оцінюють Росію, хоча її реальна сила значно нижча. Він наголосив, що росіяни готові жертвувати десятками, сотнями і навіть мільйонами своїх громадян на полі бою, не отримуючи при цьому жодної стратегічної вигоди.

"Ми готуємося не тому, що Росія — це величезна економіка з потужною армією. Адже вона навіть не може зайняти 20% території України за майже чотири роки. Росія небезпечна тим, що вона необережна, некомпетентна, і ми просто маємо очікувати, що вона зробить щось безглузде", — пояснив постпред США при НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорять, яку зброю потрібно передати Києву, включаючи можливість передачі ракет Tomahawk. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Axios".

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінюватимуть ситуацію", — повідомляють автори публікації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – повітряні атаки РФ стануть ще більш смертоносними: що придумала РФ.



