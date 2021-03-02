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В США стрельба в школе: тяжело ранен подросток

Полиция устанавливает все обстоятельства и выясняет мотивы стрелка

сегодня, 04:39
Автор:

Ольга Чародий

В США в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) 1 марта произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик учебного заведения. Об этом сообщил шеф полиции города, передает AP.

В США стрельба в школе: тяжело ранен подросток

Подросток стрелял сверстника (фото из открытых источников)

Некоторые СМИ даже распространили информацию о смерти мальчика. Правоохранители сообщили, что один из учеников средней школы во время перемены открыл стрельбу в коридоре и серьезно ранил своего одноклассника, которого по воздуху доставили в больницу Литл-Рока, где он находится "в очень тяжелом состоянии". Стрелявший попытался скрыться, но полицейская собака вышла на его след в одном из соседних районов и он был задержан.

Позже появилась информация, что пострадавший ученик умер от полученных ранений, но полиция опровергла ее. Задержанный за стрельбу подросток помещен в изолятор для несовершеннолетних.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено. Никаких арестов не производилось, и по факту инцидента начато расследование. Полиция Англии ищет свидетелей и просит обращаться в справочною службу. Подробности инцидента в Лондоне пока не сообщаются.

Ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что парня больше беспокоит его кошка".


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Источник: https://apnews.com/article/arkansas-shootings-school-shootings-little-rock-us-news-d33676985e51f4c56f343dc5710137ed
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