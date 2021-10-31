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В США суд обязал религиозную организацию заплатить почти 1 млн долларов из-за незаконного использования детского труда

В 2012 году церковь опубликовала видео, где было видно, как женщины и дети собирают орехи

сегодня, 05:43
Автор:

Ольга Чародий
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Федеральный суд в штате Юта признал виновным пастора церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) и обязал религиозную организацию компенсировать почти миллион долларов из-за незаконного использования детского труда. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В США суд обязал религиозную организацию заплатить почти 1 млн долларов из-за незаконного использования детского труда

США (фото из открытых источников)

В 2012 году церковь опубликовала видео, где было видно, как женщины и дети собирают орехи на одном из ранчо в штате Юта. В Министерстве труда обратили внимание на это видео и подали жалобу на епископа Лайла Джеффса и его бизнес-подрядчика Брайана Джессопа. Их обвинили в незаконном использовании детского труда. Судья окружного суда США Джилл Перриш признала вину епископа и обязала его выплатить более 312 тысяч долларов как задолженность по зарплате для каждого ребенка, а также такую ​​же сумму, как компенсацию. Еще 281 тысячу долларов религиозная организация должна выплатить самому епископу и его подрядчику, чтобы оплатить их труд. В иске министерства говорилось, что компания Paragon Contractors, с которой тогда сотрудничали мормоны, использовала детей прихожан, чтобы направить работать на ферму и собирать орехи. Такая практика длилась с 2008 по 2013 год.

Сторона обвинения заявила, что нашла у епископа документы, где он записывал, сколько часов работали дети, но там лишь часть нужной информации. Кроме того, в 2017 году епископ был приговорен к 57 месяцам ограничения свободы в федеральной тюрьме за участие в схеме махинаций с талонами на пищевые продукты и бегство из-под домашнего ареста.


Напомним, во Львовской области к судебной ответственности привлекут местного жителя, хранившего в домашнем архиве почти пол сотни гигабайтов детского порно. Об этом информирует Львовское областное надзорное учреждение.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/30/us/flds-child-labor-case/index.html
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