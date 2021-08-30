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В США сын подал на родителей из-за порно: что произошло

В Мичигане судьи решили, что родители должны заплатить сыну компенсацию в 30 тысяч долларов

сегодня, 16:10
Автор:

Вечканова Елена

Практически золотым стал результат уборки в одном из американских домов штата Мичигана. Согласно сообщению издания "Маяк", которое ссылается на The Associated Press, местные судьи решили, что родители обязаны выплатить своему совершеннолетнему сыну круглую сумму компенсации за утраченную коллекцию материалов порнографического характера.

В США сын подал на родителей из-за порно: что произошло

Сын потребовал у родителей возмещения за выброшенную коллекцию порно. Фото иллюстративное

Американцу Дэвиду Веркингу — сорок три, и за свою жизнь он успел собрать настоящую порно-коллекцию. Как указано в материалах судебного дела, в её состав вошло более полутора тысячи различных предметов. Это и журналы пикантного характера, и секс-игрушки, и видеоматериалы соответствующего характера (как на дисках, так и на кассетах).

По словам Веркинга, в 2016 году ему пришлось чуть меньше года жить в родительском доме — из-за развода с женой. Затем, когда он снова съехал, часть вещей все же пришлось оставить. Добросердечные родители затеяли уборку и подчистую выбросили всю порно-подборку. При этом, как утверждает Дэвид, сказали, что таким образом они сделали "большую услугу".

Впрочем, подобная "услужливость" не слишком впечатлила их взрослого сына, поэтому он решил выяснить отношения через суд. Тяжба длилась около двух лет, но в итоге Фемида встала на сторону истца, постановив, что родители действительно виноваты и обязаны возместить ущерб.

Теперь от матери и отца Дэвида ожидается выплата штрафа в размере 30441 долларов. Еще 14 тысяч им придется отдать за услуги адвоката собственного сына.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое наказание ожидает медицинского сотрудника из Одессы, у которого обнаружили детскую порнографию. Подробности — в нашем материале.

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Источник: https://mayak.org.ua/article/sud-ssha-obyazal-roditelej-vyplatit-synu-30-tysyach-dollarov-oni-vybrosili-kollekciju-porno/
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Обсуждения

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сегодня, 15:28

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