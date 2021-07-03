В США Tesla Model S Plaid заблокировала водителя в салоне горящего авто (ФОТО)

Самая новая модель электроавтомобиля от компании Tesla загорелась во время движения. Подробности инцидента рассказал Марк Герагос из юридической компании Geragos & Geragos. Об этом сообщает издание Reuters.

В США на ходу загорелась Tesla Model S Plaid. Фото из открытых источников

Как стало известно, в американском штате Пенсильвания мужчина, который приобрел автомобиль Tesla Model S Plaid за 129 тысяч долларов, смог порадоваться покупке всего несколько дней. На третий день после приобретения транспортного средства оно загорелось прямо во время движения. При этом, система блокировки дверей машины вышла из строя и не позволяла потерпевшему выбраться из него.

Мужчине пришлось применить силу, чтобы открыть дверь. В это время электромобиль продолжал двигаться и проехал примерно 11-12 метров, превратившись в "огненный шар".

На данный момент компания-производитель никак не прокомментировала ситуацию. В Национальной администрации безопасности дорожного движения рассказали, что сейчас они связываются с соответствующими агентствами и производителем для сбора информации о происшествии.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания-производитель электроавтомобилей Tesla отзывает несколько тысяч своих Model 3 и Model Y. Стала известна причина такого решения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что на норвежское представительство американской компании Tesla подали в суд 30 клиентов. Заявители жалуются на плохую работу их автомобилей Model S 2013-2015 годов выпуска. Представители компании так и не явились в суд. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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