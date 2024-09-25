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В США требуют расследовать визит Зеленского в Соединенные Штаты: какая причина

Республиканцы считают визит Зеленского в США был политически мотивированным, как кампания поддержки Камалы Харрис.

сегодня, 11:00 comments2283
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Slava Kot

Группа республиканцев Палаты представителей США призвала расследовать недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, видя в нем возможные политические мотивы. Они выразили обеспокоенность, не был ли визит Зеленского использован для поддержки позиций вице-президента Камалы Харрис перед предстоящими выборами.

В США требуют расследовать визит Зеленского в Соединенные Штаты: какая причина

Зеленский на американском оружейном заводе в Скрентоне. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Во главе с конгрессменом Лэнсом Гуденом, девять республиканцев направили запросы в министерства юстиции и обороны с требованием проверить, был ли визит Зеленского профинансирован на средства американских налогоплательщиков и не нарушает ли это федеральное законодательство.

В частности, внимание обратили на слова Зеленского, в которых он предупредил о рисках "глобального конфликта" в случае смены администрации на Трампа-Венса. Это вызвало критику республиканцев, которые расценили эти заявления как поддержку Харрис.

"Эти действия вызвали серьезную обеспокоенность у наблюдателей относительно того, что визит мог быть политически мотивированным, потенциально нарушая законы США, такие как Закон Хеча, запрещающий федеральным служащим участвовать в политической деятельности во время выполнения служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности", — говорится в сообщении.

Законодатели также подвергли сомнению использование военного самолета США и охраны Секретной службы для сопровождения Зеленского во время его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании. Они утверждают, что эти ресурсы должны быть использованы исключительно для национальной безопасности, а не для политических целей.

В случае подтверждения это может быть нарушением федеральных законов и этических норм, поэтому республиканцы требуют полного отчета о расходах на этот визит и использовании государственных средств.

"Использование долларов американских налогоплательщиков для финансирования того, что явно было мерой в стиле предвыборной кампании для демократов, является неприемлемым и, вероятно, незаконным. Американская общественность заслуживает полного объяснения и ответственности за эту вопиющую политизацию иностранной дипломатии", — пишут республиканцы в заявлении к министерствам юстиции и обороны

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский профессор объяснил, почему Байден не дает разрешение на дальнобойное оружие Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали немедленные шаги, которые помогут окончить войну в Украине.



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Источник: https://www.washingtonexaminer.com/news/house/3164910/house-republicans-demand-investigation-zelensky-visit-politically-motivated-harris/
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