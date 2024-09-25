В США требуют расследовать визит Зеленского в Соединенные Штаты: какая причина

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Slava Kot
Группа республиканцев Палаты представителей США призвала расследовать недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, видя в нем возможные политические мотивы. Они выразили обеспокоенность, не был ли визит Зеленского использован для поддержки позиций вице-президента Камалы Харрис перед предстоящими выборами.
Зеленский на американском оружейном заводе в Скрентоне. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Во главе с конгрессменом Лэнсом Гуденом, девять республиканцев направили запросы в министерства юстиции и обороны с требованием проверить, был ли визит Зеленского профинансирован на средства американских налогоплательщиков и не нарушает ли это федеральное законодательство.
В частности, внимание обратили на слова Зеленского, в которых он предупредил о рисках "глобального конфликта" в случае смены администрации на Трампа-Венса. Это вызвало критику республиканцев, которые расценили эти заявления как поддержку Харрис.
Законодатели также подвергли сомнению использование военного самолета США и охраны Секретной службы для сопровождения Зеленского во время его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании. Они утверждают, что эти ресурсы должны быть использованы исключительно для национальной безопасности, а не для политических целей.
В случае подтверждения это может быть нарушением федеральных законов и этических норм, поэтому республиканцы требуют полного отчета о расходах на этот визит и использовании государственных средств.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский профессор объяснил, почему Байден не дает разрешение на дальнобойное оружие Украине.
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