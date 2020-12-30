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В США у медика после вакцинации обнаружили COVID-19

Спустя неделю после вакцинации мужчина почувствовал себя плохо и сдал тест на коронавирус

сегодня, 15:47
Автор:

Мокрик Анастасия

В городе на тихоокеанском побережье Калифорнии Сан Диего случилось неожиданное происшествие. У 45-летнего медбрата скорой помощи, сделавшего вакцинацию, обнаружили COVID-19.

В США у медика после вакцинации обнаружили COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

Эксперты сообщают, что через неделю после того, как мужчина сделал прививку, он сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. По его словам, после вакцинации на протяжении дня он чувствовал боль в руке. Однако больше никаких побочных эффектов он не заметил.

После окончания рабочего дня в отделении для больных на COVID-19 мужчина почувствовал себя плохо. На смену нормальному состоянию пришел озноб, сильная усталость и ломота в теле. На тот момент со дня вакцинации прошло 6 ней.

На следующий день медбрат отправился в больницу и сдал тест на коронавирус. Результат его поразил, так как он был положительным. Специалист по инфекционным заболеваниям из Центров семейного здоровья Сан-Диего отметил, что мужчина заразился еще до того, как сделал прививку. Но вирус всё это время просто не проявлялся.

Отмечается, что для того, чтобы организм начал выработку защиты от вируса, после вакцинации должно пройти 10-14 дней. Специалист также сообщил, что знает о случаях, когда медики заразились примерно в тот момент, когда получали вакцину.

Этот случай еще раз напоминает о том, что не следует даже после вакцины пренебрегать правилами и переставать носить маску, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиком  и т.д.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Украина подписала контракт на получение почти двух миллионов доз вакцины от коронавируса, а также о том, что ученые изобрели биосенсор для отслеживания коронавируса в воздухе.



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Источник: https://www.10news.com/news/local-news/er-nurse-tests-positive-for-covid-19-eight-days-after-receiving-vaccine
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